Азербайджан усилил свои позиции в международном гуманитарном поле

Пашиняну удалось сломать упрямство своих генералов, которые все-таки решили выдать карты. Это серьёзная победа Пашиняна в борьбе за голоса избирателей на выборах, а также пусть и косвенное, но признание армянскими генералами поражения в прошлогодней войне без шансов на реванш. Здравый смысл отчасти восторжествовал, что для Еревана - редкость.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов, комментируя обмен 15 армянских военнослужащих на карты минных полей Агдамского района с 97 тысячами мин.

По мнению профессора, Ереван сбросил один из своих малых козырей без получения за него адекватной компенсации, а это значит, что Пашинян и его окружение готовы к продолжению переговорного процесса по послевоенному урегулированию с Азербайджаном, несмотря на всю турбулентность внутриполитической ситуации.

"Выдача части карт минных полей демонстрирует уверенность Пашиняна в победе его политического блока на выборах, и в зависимости от реакции армянского общества на этот шаг на днях вполне можно ожидать повторения сюжета, когда до 20 июня нынешние власти Армении разменяют всех своих диверсантов на оставшиеся карты минных полей. Пашинян сейчас очень умело держит паузу, поставив Кочаряна перед сложной дилеммой: что для него важнее - армянские жизни или политические амбиции?", - задаётся вопросом аналитик.

Кузнецов считает, что Азербайджан этим обменом существенно усилил свои позиции в международном гуманитарном поле, поскольку наглядно доказывает тезис Президента Ильхама Алиева о том, что азербайджанская армия воевала отнюдь не с армянским народом, а с его элитой, выступавшей за оккупацию его территорий.

"Война закончена, справедливость торжествует, недавний враг становится вполне сговорчивым партнёром по переговорам. К чему теперь вражда? У официального Баку слова никогда не расходятся с делами, каких-то иных доказательств этому не потребуется", - подчеркнул российский историк.

Как отметил профессор, выдача карт минных полей в Агдаме и их ликвидация в скором времени нанесут существенный удар по амбициям остатков карабахских сепаратистов в Ханкенди, у которых уже нет и далее не будет уверенности в том, что наследие оккупации будет работать на них бесконечно долго.

"Они уже сейчас являются заложниками ситуации и разменной монетой в переговорах между Баку и Ереваном, просто еще не пришло время, чтобы выставить на кон их судьбу. А вслед за ней - факт присутствия российских военных в Карабахе, мандат которых, скорее всего, будет прекращён досрочно.

Размен диверсантов на карты минных полей говорит о том, что слова Еревана о выходе из переговоров являются только словами, но в реалии переговоры продолжаются, но только в теневом формате, все договорённости выполняются, но только так, чтобы дать максимальную выгоду Пашиняну на внутриполитической арене. Поэтому накануне выборов в Армении надо ждать новых сюрпризов", - подытожил Олег Кузнецов.