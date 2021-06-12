Армянских диверсантов пытали в Баку пловом и пахлавой?

Сегодня стало известно об очередной победе, одержанной Президентом Ильхамом Алиевым на армянском направлении.

Как сообщил МИД Азербайджана, 12 июня на грузинской границе состоялся важнейший обмен: Азербайджан передал армянской стороне 15 задержанных диверсантов, а получил в ответ карту минных полей в Агдамском районе.

Карта, которая показывает места закладки 97 000 (!) противотанковых и противопехотных мин, существенно ускорит процесс восстановления уничтоженного армянскими оккупантами Агдама.

Факт обмена прокомментировал и армянский премьер Никол Пашинян: он выложил фото сидящих в автобусе переданных армян, отметив что они уже возвращаются домой. Естественно, все армянские СМИ и каналы в телеграм начали воспевать "героев", якобы вернувшихся из "азербайджанского ада".

Посмотрите еще раз фото, ставшее иллюстрацией к этой статье.

Здоровые, сытые, отъевшиеся лбы. Это так их "пытали в застенках в Баку"? Усердно накачивали пловом и пахлавой? Один-единственный кадр опроверг очередную наглую армянскую ложь.

Конечно, скорее всего вернувшиеся домой армянские диверсанты начнут на камеру рассказывать сказки про то, в каких нечеловеческие условиях их якобы содержали.

Но вот это фото уже не удалишь и не сотрешь: судя по состоянию этих армянских военных, пыткой можно назвать их период службы в армянской армии. Скорее всего, там они никогда не были окружены достатком и комфортом, в отличие от азербайджанского изолятора.