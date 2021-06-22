Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО и УВКБ ООН

Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО и УВКБ ООН.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении МИД страны.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется