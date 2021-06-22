https://news.day.az/politics/1354888.html Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО и УВКБ ООН - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО и УВКБ ООН - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД
Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО и УВКБ ООН.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении МИД страны.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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