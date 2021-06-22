Население Армении отвергло идею реванша, люди хотят развития государства

Население Армении отвергло идею реванша, люди хотят нормальных жизненных условий и развития государства.

Об этом сказал Trend главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко, передает Day.Az.

"А это возможно лишь при добрососедских отношениях с соседними государствами. Нормализация отношений Еревана с Азербайджаном и Турцией, открытие транспортных коридоров, предоставление карт минных полей и решение всего комплекса вопросов, делимитация и демаркация границы, а дальше уже полноценное развитие Армении в новых условиях", - сказал он.

По его словам, армянский народ свой выбор сделал, и этот выбор в пользу мирного развития, а не реванша: "Итоги выборов - это колоссальный удар по реваншистским силам во главе с Кочаряном, их покровителям в армянских диаспорах за рубежом. Что касается недовольной оппозиции, которая не смогла либо пройти в парламент, либо набрать необходимое количество голосов - это их собственные проблемы. Очевидно, что Армении в ее нынешнем положении мечтать о реванше не приходится".