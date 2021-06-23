Как пропагандирующая фашизм Симоньян стала лицом СМИ в РФ?

Сегодня день памяти, день начала Великой Отечественной войны, символизирующий борьбу с фашизмом. По всем каналам выступает глава российского государства. Но как раз накануне руководитель государственных медиаресурсов России Маргарита Симоньян выступила с пропагандой фашизма.

В этой связи напомним выступление Президента России В.В. Путина на военном параде 9 мая 2021 года:

"История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет".

Но мы видим, что человек, который называется "главным рупором Кремля", пытается поставить на вооружение фашизм, осуществляет попытки оправдать преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. В этой связи возникает вопрос: если "главный рупор Кремля" в лице армянской дашначки Симоньян противоречит президенту, то в российском обществе формируется мнение, что с Кремлем что-то не так. Иначе такие провокаторы, как Симоньян, не возглавляли бы ведущие СМИ России!

В соцсетях накапливается возмущение:

"Главный рупор Кремля без зазрения совести с гордостью демонстрирует всему миру фашистские навыки своих детей!".

Главный редактор МИА "Россия Сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в Facebook видео, на котором ее дети - 8-летняя Марьяна и 7-летний Баграт исполнили армянскую националистическую песню "Зартнир, лао!" ("Проснись, сынок!").

В подписи к ролику Симоньян написала: "Сегодняшним выборам в Армении посвящается". Примечательно, что песня "Зартнир, лао!" посвящена восхвалению главаря армянских террористов "Арабо", который вошел в историю жестокими убийствами турок.

Этот скандал приобретает все более широкий размах в СМИ и соцсетях многих стран мира. Но кремлевским чиновникам, покровительствующим Симоньян, не стыдно, что она представляет и подставляет Россию на таком уровне.

Пропагандист армянского фашизма - лицо кремлевских СМИ... до чего низвели Россию!

А тем временем стало известно, что в США началось расследование об отмывании денег Симоньян.

То есть, лицемерная Симоньян, "ругающая" Америку, все свои миллионы, наворованные в России, переправляет в США.

Ее недавнее выступление на ток-шоу Соловьева вызвало возмущение в среде патриотических и профессиональных журналистов.

В частности, известный журналист Андрей Караулов возмущен ее крикливыми и безответственными высказываниями, наносящими вред интересам России. На днях Симоньян оскорбила американское общество, назвав их полоумными и слабоумными. А поскольку она представляется как "рупор Кремля", то ее высказывания воспринимаются как официальная позиция. Разве в интересах России излишняя конфронтация на внешнем уровне, тем более, когда диалог Путина и Байдена позволяет снизить напряженность между двумя ядерными державами.

В этой связи Караулов задает вопрос: "Зачем наши государственные чиновники находят дебилов"?

Хотя Симоньян скорее можно оотнести к категории провокаторов, наносящих вред интересам России и репутации российского руководства.