https://news.day.az/politics/1355773.html В Ходжавенде обнаружены установленные армянами мины – ФОТО
В Ходжавенде обнаружены установленные армянами мины – ФОТО
Сотрудники отдела полиции Ходжавендского района Азербайджана установлены на просёлочных дорогах армянские мины.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, так, на дороге у села Агчакянд обнаружено 5 армянских противотанковых мин, а на дороге из села Дюдюкчу в село Эдилли - две противотанковые мины.
Опасные находки обезврежены.
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