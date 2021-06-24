В Ходжавенде обнаружены установленные армянами мины

Сотрудники отдела полиции Ходжавендского района Азербайджана установлены на просёлочных дорогах армянские мины.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана, так, на дороге у села Агчакянд обнаружено 5 армянских противотанковых мин, а на дороге из села Дюдюкчу в село Эдилли - две противотанковые мины.

Опасные находки обезврежены.