Куда приводят мечты: от Лисы из анекдота до смехотворного Сержа Танкяна

Ситуация складывается, прямо как в известном анекдоте. Раздаются крики в лесу :"Насилуют! Помогите!" Медведь услышал и бросился на помощь. Бежит, торопится, а крики не утихают. Наконец, медведь выбегает на опушку леса, а там на пеньке под солнышком сидит лиса и, закатив глаза, орет на всю округу: "Насилуют! Помогите!" Удивленный медведь, увидев всю эту картину, возмущается: "Ты что, рыжая, с дуба рухнула? Никто же тебя не насилует!" Лиса же, закатывая глаза, отвечает: "Да ладно тебе, косолапый. Уж и помечтать нельзя!"

У лидера рок-группы System of a Down Сержа Танкяна тоже есть мечты. Они разные. Пока он еще не прокричал на весь мир, что его насилуют, но многие прежние крикливые заявления этого музыканта были смешны и нелепы. "Мы также возьмем исторически принадлежавшие нам гору Арарат и Карс. Спасибо", - написал он как-то в своем Твиттере. Ну и ? Что, кто, где, у кого взял? Может Танкян у какого-то турка. Карту мира имею ввиду. Чтобы лучше понимать абсурдность озвученной глупости. Но все эти фантазии Сержа очень напомнили крики лисы на опушке леса. С тем лишь уточнением, что на ор Танкяна никто не прибежал.

Собственно, кричал он и ранее. Голосисто так, в слитном, а не в раздельном написании этого слова. О том, к примеру, что армянская армия очень сильна и даже непобедима. Чем создал у армян США и других стран мира лживую картину реальности. Реальность же была продемонстрирована азербайджанской армией, которая за 44 дня Отечественной войны освободила Шушу, семь районов страны, разгромив армянскую армию.

Сколько армян погибло в той войне - до сих пор не известно. Сами армянские военнослужащие, политики и эксперты называют цифру в 6000-8000 человек, что намного больше официальных данных, которые скрывает Никол Пашинян и его окружение. Но, такая "мелочь" не интересовала Танкяна, которые уже попробовал себя в роли диванного полководца и кухонного захватчика турецких земель. Ему важнее было прокричать на всю округу что-то типа "Насилуют! Помогите!".

И в этой связи вполне ожидаемо было то заявление, которое он озвучил давеча. Вы только не падайте со стула, но он призвал бойкотировать матч 1/4 финала EURO 2020 между сборными Дании и Чехии, который пройдет 3 июля в Баку. Временно и внезапно открывший в себе "талант" еще и спортивного обозревателя Серж, утверждает, что Азербайджан " совершивший военные преступления, не может проводить в своей стране международные мероприятия".

Насчет военных преступлений он сказал верно, ошибшись только с названием страны, которые их совершила. В реальности, что признается всем миром, это Армения на протяжении почти тридцати лет держала 20% территорий Азербайджана под оккупацией. Это армянские террористы совершили Геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы. А Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. К силе оружия нашу страну прибегнуть вынудили провокационные заявления Никола Пашиняна и Давида Тонояна. Это была примитивная бравада, стоившая армянам тысяч и тысяч жизней. А что в итоге? А в итоге, кумир лидера рок-группы System of a Down вынужден был поставить свою подпись под трехсторонним заявлением от 10 ноября прошлого года, что по сути есть капитуляция.

Так что, смешон Танкян также, как и лжив. Смешон еще и потому, что он даже не понимает того, о чем орет. Бойкотировать один матч невозможно. Баку уже принял несколько матчей европейского первенства. Наша страна пользуется заслуженным доверием ФИФА и УЕФА в этом плане. Достаточно вспомнить, что именно в Баку, на Олимпийском стадионе состоялся финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом". И все попытки другого армянина, построившего в Шуше виллу Генриха Мхитаряна, очернить нашу страну, оказались бесполезными.

И Танкян, которого никто в мире не знает, как футболиста, но который рад прокричать на весь мир в стиле мечтающей об изнасиловании лисы из анекдота, мог бы изучить вопрос детальнее. Тогда бы он узнал, что в Баку регулярно проводятся крупнейшие спортивные мероприятия, вроде гонок ""Формулы -1", чемпионатов мира и Европы по разным видам спорта. А Ереван? Он никому не интересен. Армения, что признают и тамошние политики, является самой отсталой страной Южного Кавказа.

Собственно, сам Танкян это понимает. Он ведь еще несколько лет назад обещал купить квартиру в Ереване и переехать туда насовсем. Но, все это был привычный треп Сержика. Ему и в Калифорнии хорошо. Оттуда можно призывать граждан Армении к чему угодно. Оттуда же можно вопить про важность бойкота бакинского четвертьфинала ЧЕ-2020. При этом смешно тут еще и то, что непонятно к кому обращается Танкян.

Сборная Армении на этом первенстве, как и на любом другом, не играет. Сборная США, к сведению Сержика, который явно плохо разбирается во многом, просто не имеет никакого отношения к этому первенству. Ибо, США - не Европа. Так к кому обращается Сержик- к датчанам или чехам? Он не разобрался еще, судя по всему. Ему сам процесс крика на всю округу нравится. Вот и надрывается. Но матч, несмотря на все потуги Танкяна, состоится.

Каким будет его итог? Сказать сложно. Да, аншлага не будет. Но в том нет вины Азербайджана. Наша страна пропускает в страну всех граждан тех стран, чьим сборным предстоит сыграть на Бакинском Олимпийском стадионе при наличии билета на матч и отрицательного ПЦР-теста. Но Азербайджан в коронавирусном списке МИД Дании входит в так называемую "оранжевую зону", и по возвращении любой датчанин обязан провести 10 дней на карантине с возможностью сдать тест на пятый день.

Это все, конечно же, скажется на числе болельщиков на матче. Но ровная такая же ситуация и во многих иных городах, что принимали матчи европейского первенства. Вон, вчера в Мюнхене состоялся матч между сборными Италии и Бельгии. И трибуны были заполнены, мягко говоря, не сильно. А ведь какие "звезды" там по полю бегали! Да и рядом Мюнхен с Италией и Бельгией. Но, пойди и объясни очевидно Сержику Танкяну!

"Что я могу сказать болельщикам, которые приехали сюда? Вы проделали долгий путь, потому что нам суждено сыграть здесь. Знаю, что некоторые фанаты приехали сюда на машинах. Это говорит о том, как они преданы команде", заявил вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель на онлайн-пресс-конференции, которая состоялась на Бакинском Олимпийском стадионе. Эти слова прекрасного вратаря, являющегося сыном настоящей футбольной легенды, гораздо важнее крика рок-музыканта Танкяна. Которому впору пополнить свой репертуар новой композицией, припев которой был бы следующим: "Сколько не кричала я, не звала полицию, все равно поставили меня в пятую позицию".

Акпер Гасанов