https://news.day.az/politics/1362013.html Суд отменил домашний арест Тофига Ягублу
Суд отменил домашний арест Тофига Ягублу
Активист партии "Мусават" Тофиг Ягублу освобожден решением Бакинского апелляционного суда.
Об этом в четверг сообщил Trend его адвокат Агиль Лайыч, передает Day.Az.
По его словам, Тофиг Ягублу освобожден условно-досрочно с испытательным сроком 2 года и шесть месяцев.
Отметим, что 3 сентября 2020 года приговором Низаминского районного суда Тофиг Ягублу был приговорен к лишению свободы сроком на 4 года 3 месяцев. Решением суда 18 сентября Ягублу был отпущен под домашний арест.
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