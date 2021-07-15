Суд отменил домашний арест Тофига Ягублу

Активист партии "Мусават" Тофиг Ягублу освобожден решением Бакинского апелляционного суда.

Об этом в четверг сообщил Trend его адвокат Агиль Лайыч, передает Day.Az.

По его словам, Тофиг Ягублу освобожден условно-досрочно с испытательным сроком 2 года и шесть месяцев.

Отметим, что 3 сентября 2020 года приговором Низаминского районного суда Тофиг Ягублу был приговорен к лишению свободы сроком на 4 года 3 месяцев. Решением суда 18 сентября Ягублу был отпущен под домашний арест.