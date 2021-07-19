Одновременное открытие всех коммуникаций сделает реальностью стабильность и безопасность в Южнокавказском регионе. Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов, передает Day.Az.

Депутат отметил, что дорожные проекты, осуществляемые под руководством главы азербайджанского государства за последние 17 лет, достаточно укрепили позиции страны в международном рейтинге: "В отчете Давосского Всемирного экономического форума Азербайджан занимает 24 место в мире по качеству дорог. Рационально используя свое географическое расположение, Азербайджан реализовал международные проекты, связавшие Европу с Азией. В 2017 году в эксплуатацию был введен проект Баку-Тбилиси-Карс, построен Алятский международный торговый порт с перевалочной мощностью в 10 млн тонн, обладающий возможностью доведения этой цифры до 25 млн тонн. Реконструированы автомобильные дороги республики, стремительно растет объем перевозок через транспортные коридоры Север-Юг и Запад-Восток".

Бадамов подчеркнул, что проекты международных транспортных коридоров, инициированные Азербайджаном, приносят пользу не только Азербайджану, но и сотрудничающим с ним соседним государствам: "Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне создала новую реальность в регионе, на освобожденных территориях реконструируется дорожная инфраструктура и ускоренными темпами реализуются новые проекты. Новая реальность сделала необходимостью реконструкцию железных и автомобильных дорог на участке менее чем в 40 км, проходящем через Армению. Открытие этого коридора предусмотрено трехсторонним заявлением от 10 ноября, и Армения взяла на себя обязательство по его открытию. Но, к сожалению, руководство Армении умышленно затягивает открытие коммуникаций".

Он отметил, что до тех пор, пока Армения действует под диктовку своих покровителей, она никогда не будет независимой и всегда будет жить в нищете: "Считаю, что Армения должна воспользоваться шансом, предоставляемым Азербайджаном, прекратить вражду, территориальные притязания к соседним государствам, и начать выполнять пункты трехстороннего заявления. В отличие от Армении, Азербайджан продолжает строительство железных и автомобильных дорог на территории до границы, и в ближайшем будущем все дорожные проекты на нашей территории будут завершены. Открытие коммуникаций расширит возможности сотрудничества стран региона, откроется путь в Нахчыван. В том числе откроется дорога из Армении в Россию и Иран. Откроются границы Армении с Турцией. Тем самым в регионе воцарятся устойчивый мир и безопасность. ЕС и другие страны должны внести вклад в достижение Азербайджаном этой цели, чтобы открылись все коммуникации, в регионе была устойчивая безопасность и стабильность и чтобы новым транспортным коридором могли пользоваться все".