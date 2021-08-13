Время прошло

В политических кругах продолжают говорить о неминуемой скорой смене лидера ЛДПР Жириновского. У политолога Александра Кынева появилась своя версия такой рокировки. В кресло Жириновского может сесть нынешний губернатор Смоленский области Алексей Островский как вполне понятный и системный для власти политический игрок. Впрочем, с будущим ЛДПР не все так однозначно и интригу еще какое-то время подержат.

Как передает Day.Az, об этом пишет известный телеграм-канал Бойлерная.

Все понимают, что всему свое время, лидеры стареют и вождистские партии без четкой идеологии редко политически переживают своих вождей. Бессменный лидер ЛДПР, родился аж 25 апреля 1946. Уже и поездок по регионам почти нет (и понятно почему), но Владимир Вольфович все еще на боевом посту. Но время идет. И голоса за партию один из важнейших ресурсов стабильности российской политической системы. И они неизбежно уйдут. Варианта всего два - или найдется способ как-то пролонгировать реальную жизнь партии после Жириновского, или они распылятся между иной оппозицией.

Скорее всего, в этом сезоне по сравнению с выборами 2016 результат ЛДПР несколько снизится хотя бы в силу того, что в бюллетене будет ряд новых партийных проектов и обычно они отнимают голоса недовольных и разочарованных.

Будучи ярко выраженной вождистской партией, ЛДПР всегда собирала голоса, апеллируя именно к фигуре своего лидера, большинство иных депутатов всегда были малоизвестны, кандидаты партии крайне редко выигрывали одномандатные округа. В самом успешном для себя 1993 году партия выиграла 5 одномандатных округов, в 1995 лишь один, в 1999 и 2003 ни одного.

На региональных выборах 2017 ЛДПР почти повсеместно ухудшила результаты по сравнению с 2016, что можно объяснить как снижением интенсивности агитационной кампании партии (и почти полным отсутствием поездок лидера партии по стране), так и уменьшением явки независимых избирателей, отсутствием агитационной и имиджевой новизны в принципе (повтор давно известных лозунгов и визуальных образов).

Возможно, в 2021 ЛДПР будет в Госдуме в последний раз. Ухудшающееся здоровье Жириновского уже в открытую обсуждают его коллеги в федеральном парламенте. Все больше сообщений об оттоке сторонников из партии, что приведет к потере ЛДПР политической ликвидности.

Конечно, сама ЛДПР просто так сдаваться не собирается и будет искать нового лидера. Главная интрига - будет ли это человек извне, или все же изнутри. Учитывая бизнес-подход вождя ЛДПР ко всем партийным делам - например, заработки на коммерческом партийном вузе Институт международных цивилизаций и откровенная торговля мандатами - предполагать, что Жириновский расстанется с ЛДПР безвозмездно в самом широком понимании не приходится. В начале года ходили даже экзотические слухи о кандидатуре на пост председателя ЛДПР чуть ли не Олега Дерипаски. До этого какие только ни назывались кандидаты - от Астахова до Якеменко. Но такие версии представляются скорее, шуточными. Что же до внутренних преемников, то всерьез можно было бы ожидать воцарения сына Жириновского - вице-спикера ГД РФ Игоря Лебедева. Но как бы ни хотелось семье остаться у руля, кажется, они и сами понимают, что не являющийся харизматическим лидером за собой И.Лебедев, толпу, мягко говоря, не поведет. Это заведомый электоральный конец.

Куда более реалистичной на посту нового лидера партии, учитывая все же объективную полную системность ЛДПР и лично ее вождя, представляется фигура губернатора Смоленской области Алексея Островского. С точки зрения власти, понятный системный политический игрок, который вполне сможет стать управляемой альтернативой Жириновскому.

Если же подобный консенсус по передаче председательства в ЛДПР найден не будет, то политобъединение просто через какое-то время останется в прошлом.