Посол США в Армении должна либо отказаться от своих заявлений, либо быть привлечена к ответственности

Заявления посла США в Ереване Линн Трейси провокационны и совершенно неуместны в то время, когда Вашингтон сталкивается с серьезным геополитическим кризисом из-за продолжающихся беспорядков в Афганистане. Когда директор ЦРУ Уильям Бернс провел в Кабуле секретную встречу с фактическим лидером Талибана Абдулом Гани Барадаром ситуация все еще оставалась ужасной, Талибан продолжает держать в заложниках более 20000 американских граждан в Афганистане.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

По его словам посол США в Ереване совершила дипломатическую оплошность, искажая американские интересы на Кавказе.

"Своим заявлением Трейси передала ошибочный сигнал международному сообществу, что полностью выходит за рамки нынешней реальности в регионе. Вероятно, американский дипломат получила финансовую поддержку от армянского лобби в Вашингтоне за свои заявления", - предположил он.

Как подчеркнул эксперт, такого рода заявления в отношении нынешней ситуации в Карабахе будут иметь серьезные последствия для внешней политики США.

"Посол США в Ереване словно живет в параллельном мире и не понимает, что делать такие заявления очень опасно. Трейси будто подстрекает, поощряет и приветствует новые вспышки насилия и вооруженных столкновений на Южном Кавказе. Ситуация в Карабахе была урегулирована 10 ноября 2020 года благодаря впечатляющей политической решимости и геополитическому видению Президента Ильхама Алиева и эту реаальность невозможно переиграть", - заявил Тейс.

Американский эксперт призвал Линн Трейси призвал отказаться от своих проармянских заявлений в пользу Армении. В противном случае, считает он, Трейси должна быть привлечена к ответственности за разжигание насилия в регионе.

"Насилие всегда провоцируется и инициируется вооруженными силами Армении, это факт, а не иллюзия. Посол США в Армении должна быть немедленно отозвана в Вашингтон для выяснения ситуации. Позиция Госдепартамента на Южном Кавказе должна соответствовать нынешним реалиям, которые определенно могут принести пользу интересам США в регионе и Европе, а также сохранить мир в Карабахском регионе Азербайджана. Армения должна быть привлечена к ответственности за провокации в приграничных с Азербайджаном территориях и США должны перестать смотреть на мир через темные линзы", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов