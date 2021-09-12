Делегация парламента Казахстана побывала в городах Шуша и Физули

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация под руководством председателя Комитета по международным связям, обороне и безопасности Мажилиса парламента Республики Казахстан Айгуль Куспан 12-го сентября побывала в городах Шуша и Физули.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, казахскую делегацию сопровождали заместитель председателя Милли Меджлиса и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Казахстан Адиль Алиев и председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям азербайджанского парламента Самед Сеидов.

Прибыв в Шушу, гости ознакомились со стенами Крепости, мавзолеем Моллы Панаха Вагифа и мечетью Юхары Говхар-ага. Они также посетили Музей ковров и побывали в Чыдырской равнине и у Иса-ручья. Посетителей информировали о том, что эти памятники после освобождения Шуши восстанавливались под непосредственным надзором Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В тот же день члены делегации казахского парламента прибыли в город Физули и посетили в только что сданный в эксплуатацию Городской Аэропорт Физули, где им было сказано, что в отстроенной в сжатые сроки воздушной гавани на днях прошли лётные испытания, показавшие его готовность к приёму как грузовых, так и пассажирских воздушных судов.

Гости также ознакомились с новой 110/35/10-киловольтной подстанцией в городе Физули, построенной, как им сообщили, во исполнение поручения Президента Ильхама Алиева в самые короткие сроки организовать электроснабжение на освобождённых от оккупации землях. Эта подстанция будет питать как городской аэропорт, так и всю инфраструктуру, которую предстоит построить в самом Физули и в окрестных сёлах.