Закир Гасанов отправился в Турцию

По приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель главы ведомства - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров во вторник отбыли в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, в ходе визита запланированы встречи руководства минобороны с военным руководством Турции, а также участие в мероприятии "День высокопоставленных наблюдателей" в рамках совместных летно-тактических учений "Сокол ТурАз - 2021" в Конье.