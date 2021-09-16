Названы место и дата проведения X заседания ТюркПА

Десятое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) пройдет в городе Туркестан 27-28 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана по итогам встречи ее председателя Нурлана Нигматулина с генеральным секретарем ТюркПА Алтынбеком Мамаюсуповым.

"В ходе встречи обсуждены вопросы подготовки к юбилейной, X, пленарной сессии ТюркПА. Форум парламентариев тюркоязычных стран состоится 27-28 сентября в столице тюркского мира, городе Туркестане.

Его ключевыми событиями станут заседание Совета ТюркПА, в котором примут участие главы парламентов и их палат Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, и Х пленарное заседание", - говорится в сообщении.

Кроме того, принять участие в мероприятии приглашены парламентарии Узбекистана во главе со спикером Законодательной палаты (нижней палаты) Олий мажлиса (Верховного совета, парламента).

Говоря о предстоящей встрече, Нигматулин подчеркнул значимость юбилейной пленарной сессии, которая позволяет депутатам не только подвести итоги своей работы за первое десятилетие, но и обсудить в полномасштабном формате перспективные направления дальнейшего сотрудничества с учетом актуальных вопросов.

Десятое пленарное заседание ТюркПА планировалось провести в прошлом году в Казахстане, однако из-за пандемии оно было перенесено на 2021 год.

ТюркПА, созданная по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, включает в себя парламентариев из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Венгрия получила статус наблюдателя в этой организации в 2014 году. Парламентская ассамблея действует под эгидой Совета сотрудничества тюркоязычных стран, членами которого в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция.