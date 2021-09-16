Казахстанский министр и представители Азербайджана обсудили развитие отношений двух стран

В Министерстве информации и общественного развития Республики Казахстан Аида Балаева провела встречу с представителями Азербайджанской Республики, которые участвуют в работе Евразийского Медиа Форума в Нур-Султане, передает Day.Az со ссылкой на 24.kz.

В мероприятии приняли участие К. Гасанов - руководитель медиаотдела Администрации Президента Азербайджанской Республики, А. Исмаилов - глава национального совета по телевидению и радио, О. Саттаров - заместитель руководителя медиаотдела Администрации Президента Азербайджанской Республики, А. Атамогланов - чрезвычайный и уполномоченный посол Азербайджанской Республики в РК, Р. Маммадов - председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

Министр поздравила А.Атамогланова с недавним назначением на должность Чрезвычайного и Уполномоченного Посла Азербайджанской Республики в РК и ознакомила с основными направлениями деятельности Министерства.

Вместе с тем, Аида Балаева попросила оказать содействие в распространении вещания телеканала "Qazaq tv" в сетке кабельных операторов на территории Азербайджана, а также выразила готовность Министерства содейстовать в вопросах реализации совместных проектов с телеканалами Азербайджана, обмена опытом между специалистами двух стран в медиасфере.

А. Балаева пригласила представителей Азербайджана принять участие в предстоящей медианеделе "Astana Media Week", которая пройдёт 27-28 сентября т.г.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.