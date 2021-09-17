Агентство господдержки НПО организует общественные обсуждения

В Азербайджане Агентство государственной поддержки НПО организует общественные обсуждения. Соответствующее решение принято на очередном заседании Наблюдательного совета агентства.

Как передает Day.Az, на заседании были рассмотрены вопросы трудоустройства в агентство, заслушаны рекомендации комиссии по кадрам, созданной Наблюдательным советом.

На основании обсуждений и в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "О совершенствовании управления в области государственной поддержки неправительственных организаций в Азербайджанской Республике и отмене Указа Президента Азербайджанской Республики "О создании Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики" от 13 декабря 2007 года за № 674" от 19 апреля 2021 года был рассмотрен вопрос о назначении работников упраздненного Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана на соответствующие должности в агентстве, приняты соответствующие решения.

Затем был обсужден ряд организационных вопросов, связанных с объявлением агентством конкурса малых грантов на 2021 год. Исходя из предложений членов Наблюдательного совета, было принято решение о проведении обсуждений с участием представителей до 500 НПО тем конкурса малых грантов 20 сентября посредством программы Zoom.