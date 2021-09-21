Уничтоженные армянами памятники природы Азербайджана восстановлению не подлежат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на мероприятии на тему: "Состояние окружающей среды и природных ресурсов в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах".

По словам замминистра, во время оккупации были уничтожены платаны на большей части территории Баситчайского государственного заповедника.

Он также отметил, что серьезный ущерб нанесен и экологии Гарагельского государственного природного заповедника.

"Во время оккупации вода из озера Гарагель интенсивно использовалась в хозяйственных и других целях. Это привело к понижению ее уровня и резкому сокращению биоресурсов. Во время проведенных исследований было установлено, что практически полностью уничтожена популяция золотой форели", - сказал Керимов.

Замминистра сообщил, что в 1982 году 152 деревьям возрастом от 120 до 2 000 лет, шести особо ценным лесным участкам и шести геолого-палеонтологическим объектам в регионе был присвоен статус памятника природы, и они были взяты под охрану государства.

"Однако за время оккупации было вырублено и сожжено 131 древнее дерево. Кроме того, были полностью уничтожены 288 гектаров лесов, в которых росли уникальные платаны", - сказал Керимов.