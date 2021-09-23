Михаил Гусман о главе МИД Великобритании Элизабет Трасс в эфире "Эха Москвы"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".

Передача была посвящена главе МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Day.Az представляет вниманию читателей видеозапись передачи: