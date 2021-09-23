https://news.day.az/politics/1383260.html Армяне держали в мечетях скот, осквернили священные места – директор турецкого центра Ирана
Армяне держали в мечетях скот, осквернили священные места – директор турецкого центра Ирана
Армяне держали в мечетях скот, осквернили священные места.
Об этом сказал Карабахскому бюро Trend директор Турецкого центра исследований Ирана Хаггы Уйгур во время визита в Агдам, передает Day.Az.
Он отметил, что воочию стал свидетелем последствий армянского вандализма - руин, в которые превращен город Агдам: "Но сегодня нас переполняет гордость, потому что Азербайджан положил конец армянской оккупации".
Напомним, что сегодня делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ирана Мохаммедом Казымом Саджадпуром и делегация, возглавляемая директором Турецкого центра исследований Ирана Хаггы Уйгуром, посетили Агдам.
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