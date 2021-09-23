Армяне держали в мечетях скот, осквернили священные места.

Об этом сказал Карабахскому бюро Trend директор Турецкого центра исследований Ирана Хаггы Уйгур во время визита в Агдам, передает Day.Az.

Он отметил, что воочию стал свидетелем последствий армянского вандализма - руин, в которые превращен город Агдам: "Но сегодня нас переполняет гордость, потому что Азербайджан положил конец армянской оккупации".

Напомним, что сегодня делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Ирана Мохаммедом Казымом Саджадпуром и делегация, возглавляемая директором Турецкого центра исследований Ирана Хаггы Уйгуром, посетили Агдам.