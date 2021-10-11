Состоялась церемония проводов турецких военнослужащих, участвовавших в учениях "Нерушимое братство-2021"

Состоялась церемония проводов личного состава Вооруженных сил Турции, принявших участие в совместных азербайджано-турецких оперативно-тактических учениях "Нерушимое братство-2021".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны, выступившие на церемонии подчеркнули, что во время учений "Нерушимое братство-2021", проведенных в соответствии с "Планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год" и Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в Нахчыване, военнослужащие двух братских стран продемонстрировали высокий профессионализм, патриотизм и нерушимое братство.

Представителям ВС Турции, принявшим участие в учениях, были вручены подарки.

Личный состав и военная техника Вооруженных сил Турции отправились из воинской части Отдельной общевойсковой армии Нахчывана и, перейдя через мост "Умид" над рекой Араз, продолжили движение в направлении мест постоянной дислокации.