Будущее отношений Баку и Тегерана находится под угрозой на фоне провокационных заявлений главы МИД Ирана

В статье, опубликованной 12 октября в газете Azernews, приводятся мнения различных экспертов и СМИ о событиях, происходящих на фоне обострившихся в последнее время отношений между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, эксперты отмечают, что Иран не устраивает сильный и независимый Азербайджан, потому что это противоречит тому, что Тегеран хочет видеть на своих границах.

По словам экспертов, война показала, что Азербайджан эффективно развивается как в экономическом, так и в военном плане, что беспокоит Иран.

Аналитики отмечают, что будущее отношений Баку и Тегерана находится под угрозой на фоне провокационных заявлений министра иностранных дел Ирана и некоторых религиозных представителей этой страны.

Кроме того, в статье подчеркивается, что освобождение территорий Азербайджана и восстановление контроля Баку над азербайджано-иранской границей беспокоит Тегеран, так как во время оккупации эта зона использовалась для наркотрафика, приносившего Ирану огромные доходы.

Эксперты также отмечают, что военные учения, проводимые Ираном на границе с Азербайджаном, носят провокационный характер.

Незаконные перевозки Ираном грузов в азербайджанский Ханкенди без согласия Баку, то, что Тегеран позиционирует Армению как "братскую и дружественную страну", проведение им учений вдоль границы с Азербайджаном и закрытие своего воздушного пространства для самолетов, перевозящих грузы в Нахчыван, заставляют задуматься о причинах этих действий, говорится в статье.