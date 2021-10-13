Армяне обстреляли азербайджанскую автоколонну в Карабахе

13 октября около 14:00 автомобильная колонна, двигавшаяся из поселка Суговушан Тертерского района в направлении Кяльбаджарского района, и перевозившая невоенные грузы, была обстреляна армянскими вооруженными отрядами вблизи населенного пункта Гозлукёрпю.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mинобороны, в результате обстрела были повреждены передняя, задняя части, колеса и механизмы движения автомобиля марки "Нива" Военной автомобильной инспекции военной полиции Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Никто в результате инцидента не пострадал.

Обстрел незаконными армянскими вооруженными формированиями автомобильных колонн гражданского назначения, направляющихся в сопровождении российских миротворцев для восстановления гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях, недопустим.

Для расследования данного инцидента было направлено обращение в командование российских миротворческих сил, временно дислоцированных в определенной части Карабахского экономического района Азербайджанской Республики, и в совместный российско-турецкий мониторинговый центр, говорится в заявлении.