https://news.day.az/politics/1392188.html Посол Германии посетил Агдам - ФОТО
Посол Германии посетил Агдам - ФОТО
Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг посетил Агдам.
Как передает Day.Az, об этом немецкий дипломат сообщил в Twitter.
В ходе визита посла сопровождал исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн.
Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском районе Эмин Гусейнов проинформировал гостей о восстановлении Агдама.
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