Посол Германии посетил Агдам

Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг посетил Агдам.

Как передает Day.Az, об этом немецкий дипломат сообщил в Twitter.

В ходе визита посла сопровождал исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском районе Эмин Гусейнов проинформировал гостей о восстановлении Агдама.