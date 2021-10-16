Массовый побег армян из Карабаха

Прогнозы о неминуемом массовом выезде армян из Карабаха в результате проигранной в 2020 году войны, сбываются. Настроения и пессимизм армян в зоне временной ответственности миротворцев продолжают ухудшаться - в душе каждый из них понимает, что это не их дом.

Историческая Победа Азербайджана во второй Карабахской войне оставила в истории "карабахский вопрос" и сформировала новые геополитические реалии. И хотя официальный Ереван продолжает пытаться продавить тему особого статуса армянских населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности российских миротворцев, всячески пытается оттянуть процесс подписания окончательного мирного договора, устраивает провокации на границе, оставшиеся в Карабахе армяне понимают, что к чему, и в спешке уезжают оттуда. Они открыто признают, что у этих земель есть исконные хозяева, которые навсегда вернулись, и ни попытки правительства Армении подкупить карабахских армян, ни мандат российских миротворцев не в силах изменить ситуацию.

Так, телеведущая сепаратистской общественной телекомпании Цовинар Бархударян еще в марте этого года в интервью изданию Eurasianet рассказала, что у многих армян в Карабахе чемоданное настроение. "Будущее неясно, - сказала телеведущая. - Люди раздумывают, остаться или уехать. Мы не знаем даже, что будет через неделю, не то что через четыре года".

По данным российских миротворцев, способствующих возвращению жителей после войны, назад приехали чуть более 50 тысяч человек. Но у многих местных жителей эти относительно радужные цифры вызывают сомнения, они называют их завышенными.

На это указывает и бум продаж жилья вследствие массового оттока населения, и, согласно данным армянских сайтов недвижимости, предложение в разы превышает спрос. Тамошние армяне в спешном порядке распродают свое имущество вместе с мебелью, чтобы как можно скорее покинуть юридическое пространство Азербайджана. При этом продавцы демонстрируют готовность продать недвижимость, причем вместе с мебелью, гораздо ниже указанной в объявлении цены. Лишь бы продать. Лишь бы покинуть эту землю, которая буквально стала гореть под их ногами. Землю, которая так и не стала им родной.

Массовый отток населения, в принципе, наблюдается по всей Армении. Еще в преддверии парламентских выборов Армении экс-президент и один из зачинщиков конфликта в Карабахе Роберт Кочарян жаловался на сокращение населения страны, отметив, что за четыре месяца с начала года страну покинули почти 80 тысяч человек.

Согласно опросам среди населения Армении, уехать оттуда навсегда в этом году планируют 200 тысяч человек, еще столько же - в будущем году. Если даже не все из уехавших за последние месяцы намерены отказаться от гражданства Республики Армения, то вряд ли можно сомневаться в том, что они постараются не возвращаться назад в ближайшие годы. Ведь едут-то они в поисках заработков и лучшей доли.

Объективно в Армении сейчас существует игнорирование социально-экономических факторов, процессов, которые происходят в армянском обществе, в экономике страны. Олигархи армянского происхождения вряд ли согласятся вложить свои средства в экономику Армении. Есть очень серьезный конфликт интересов между ними, и вряд ли он позволит надеяться на массовый приток капиталов в эту страну, на массовые инвестиции. Тем более, что и инвестиционные возможности в Армении не столь высоки, и социально-экономическое положение в стране радикально не улучшится. А все эти факторы вместе означают объективное присутствие условий для дальнейшего оттока населения из страны и в обозримой перспективе.

Публицист Артак Варданян в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" Дарьей Асламовой заявил, что не видит никакого будущего в Армении, признал ее вассальным, несостоявшимся государством, но при этом, в лучших армянских традициях "сваливать все с больной головы на здоровую", обвинил во всем Россию (в которую, между прочим, собрался уезжать).

"Я поеду в Россию. Не вижу здесь будущего, - объясняет он. - Нация превращается в простое сборище людей, когда у нее нет элиты. Российский принцип - работать только с элитами - ваша самая большая ошибка. Местные элиты нужно самим выращивать. А вы не предлагаете никакой идеи, кроме того же капитализма, что и Запад, который гораздо в этом успешнее. И денег у него больше. Любой самый маленький американский проект в Армении - это несколько миллионов долларов. А годовой бюджет вашего Россотрудничества здесь - 20 000 долларов. Это смехотворно! И пути назад у вас нет... Империя существует за счет пояса вассалов - пояса безопасности. Когда она замыкается в своих границах, как сегодня это делает Россия, она перестает быть империей, и ее будут рвать на куски. У России на лбу написано быть империей. Если она ею не будет, то ей придет конец. А кто мы, армяне? Просто жители несостоявшегося государства. И без России нас не будет".

В Армении и проармянских кругах обеспокоены темпами эмиграции из Карабаха. Они считают, что эмиграция "может изменить демографическую картину в Карабахе, и земля, на которой люди не живут, больше не будет нуждаться в защите".

Военный журналист Ашот Сафарян в разговоре с той же Дарьей Асламовой объяснил массовый отток населения тем, что люди устали посылать детей в армию, зная, что посылают их на войну.

"Они устали десятилетиями жить в экономической блокаде. Они не хотят жить в осадной крепости. Большинство просто не пришло на июньские выборы, и это была пассивная молчаливая поддержка. Армянский народ устал...А многие карабахцы еще после первой войны успешно осели в Краснодаре и в Ростове-на-Дону. Еще и хвастаются: сидели бы в селах да в навозе ковырялись, а тут поднялись! Идет великий исход".

И это действительно так. В армянском обществе увидели, что оккупация азербайджанских земель на протяжении долгого времени ни к чему хорошему не привела. Проживающие в Карабахе армяне фактически стали заложниками "карабахского клана" в лице бывших президентов - Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, и были нужны им только для удержания своей власти, использовались в качестве политического интрумента.

Отток населения из страны не прекращался и в мирное время, значит, трудно ожидать, что он сам по себе может сократиться в нынешних тяжелых условиях. Есть ли у Армении какие-то шансы повернуть эти процессы вспять? В принципе, есть. Альтернативой продаже жилья по дешевке и скитанию по Армении, России и прочей чужбине, где они никогда не станут своими для карабахских армян может стать принятие предложения Азербайджана вернуться в его юридическое поле и жить в спокойствии, мире и процветании.

Талех Агавердиев