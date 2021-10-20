https://news.day.az/politics/1393967.html МИД Азербайджана и Хорватии согласовали проведение политконсультаций – Джейхун Байрамов
МИД Азербайджана и Хорватии согласовали проведение политконсультаций – Джейхун Байрамов
Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Хорватии согласовали проведение политконсультаций.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом в Баку.
По его словам, кроме того, на прошедшей сегодня встрече с главой МИД Хорватии обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества с Азербайджаном.
Отметим, что делегация, возглавляемая министром иностранных дел Хорватии, находится с визитом в Азербайджане.
В рамках визита хорватского министра принял Президент Ильхам Алиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре