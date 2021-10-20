Хорватские компании могут быть привлечены к восстановлению Карабаха

В Баку обсужден вопрос участия хорватских компаний в работах по восстановлению Карабаха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом в Баку.

Министр отметил наличие большого потенциала для развития экономических связей между Азербайджаном и Хорватией.

"На сегодняшней встрече был проведен обмен мнениями по вопросу привлечения хорватских компаний к восстановительным работам на освобожденных территориях Азербайджана. В связи с этим хорватская сторона уже представила соответствующим структурам Азербайджана ряд предложений", - сказал Байрамов.