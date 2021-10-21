Ученые и политологи разных стран обсудили геополитические последствия Победы Азербайджана

20 октября состоялась международная научно-практическая онлайн-конференция "Южный Кавказ: политико-правовые аспекты постконфликтной ситуации", посвященная Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Конференция была организована Академией государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики и Институтом права и прав человека НАНА.

Как стало известно Day.Az, вступительным словом мероприятия открыли ректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, академик Урхан Алекберов и директор Института права и прав человека НАНА, профессор Айтен Мустафазаде. Организаторы конференции оценили длившуюся 44 дня и завершившуюся победой Азербайджана войну как закономерный итог стратегии Президента Ильхама Алиева.

Участников конференции приветствовал ректор Сухумского государственного университета (Грузия), президент Академии педагогических наук Грузии, профессор, посол Зураб Хонелидзе. Он рассказал об осуществляемом тесном сотрудничестве с Академией государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики и Институтом права и прав человека НАНА.

Участникам конференции, которые являются и авторами, был презентован изданный на Азербайджанском и русском языках в издательстве "Elm və təhsil" сборник статей под научной редакцией профессора, посла Намика Алиева. Среди авторов: профессора Хатира Гусейнова и Шелале Гасанова, доцент Эмин Гаджинский, политологи Тофик Аббасов и Ильгар Велизаде (Азербайджан), профессор Гурам Мархулия (Грузия), политологи раввин Авраам Шмулевич и доктор Юрий Бочаров (Израиль), профессор Карлыгаш Нугманова (Казахстан), доктор Эсен Усубалиев (Киргизстан), журналист Гинтарас Висоцкас (Литва), доктор Руслан Шевченко (Молдова), доктор Лешек Сыкульски (Польша), профессор Татьяна Полоскова (Россия).

Затем состоялась дискуссия между выступавшими авторами сборника, видными учеными и экспертами из 9 стран. В обсуждениях были представлены вопросы, связанные с блестящей военной победой Азербайджана, геополитическими итогами войны, армянским реваншизмом, создающим угрозы безопасности Южного Кавказа, послевоенного сотрудничества стран Центральной Азии и Южного Кавказа, геоэкономические перспективы восстановления освобожденных территорий Азербайджана, значение Зангезурского транзитного коридора и др.