Обновленный список шехидов Отечественной войны

Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами во время Отечественной войныМинистерство обороны Азербайджана обнародовало фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и датах рождения 2 908 военнослужащих Вооруженных сил, ставших шехидами во время Отечественной войны и похороненных до 21 октября 2021 года, а также о шести военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

В министерстве отметили, что работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести, продолжаются.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне.