Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами в Узбекистане

Делегация Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана во главе с ее председателем Мазахиром Панаховым отправилась в Ташкент для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в Узбекистане 24 октября.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на ЦИК Азербайджана, в рамках визита, осуществляемого по приглашению председателя ЦИК Узбекистана Зайниддина Низамходжаева, запланированы встречи Панахова с узбекским коллегой, другими официальными лицами, проведение обсуждений по вопросам сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Также представители ЦИК Азербайджана будут участвовать в наблюдениях за выборами в Узбекистане в качестве международных наблюдателей в составе миссий Тюркского совета, БДИПЧ/ОБСЕи СНГ.

В день голосования делегация ЦИК Азербайджана проведет наблюдения в избирательных пунктах в Ташкенте и регионах страны.