Проект TURKIC.World представлен на медиа-форуме Тюркского совета

Во время панельных дискуссий на медиа-форуме Тюркского совета в Стамбуле был обсужден проект TURKIC.World ("Тюркский мир"), разработанный Агентством международной информации (АМИ) Trend и турецкой Albayrak Media Group.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на панельных дискуссиях, представитель Albayrak Media Group Самир Бабаоглу отметил, что межгосударственные отношения, налаженные в условиях дружбы и братства Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сегодня воистину переживают пик своего развития: "С уверенностью можно сказать, что тюркское единство, составляющее ядро ​​азербайджано-турецкого братства, вступает в новый этап. Во время 44-дневной Отечественной войны поддержка Турецкой Республикой Азербайджана, в том числе политическая и моральная, также проявила себя в области медиа. Этот опыт подчеркнул важность совместной реакции наших стран на влияние и давление, одним словом, развитие отношений в области СМИ. Азербайджан и Турция через средства массовой информации довели до всего мира голос справедливости", - подчеркнул Бабаоглу.

Он также отметил, что Albayrak Media Group совместно с азербайджанским Агентством международной информации Trend, руководствуясь идеей единства, солидарности и сотрудничества в тюркском мире, в целях успешного продолжения укрепившихся в результате усилий наших лидеров отношений в сфере СМИ учредили медиаплатформу TURKIC.World: "С радостью сообщаем, что первая цифровая платформа тюркского мира TURKIC.World оправдала наши ожидания. В настоящее время платформа представляет новости на русском и английском языках. К медиапроекту, который мы запустили 24 мая этого года, в скором времени присоединились Кыргызстан и Туркменистан. В ближайшее время ожидаем участия в проекте Узбекистана и Казахстана. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность Национальному информационному агентству Кыргызстана "Кабар" и министерству иностранных дел Туркменистана за присоединение к этому проекту", - добавил Самир Бабаоглу.

Напомним, что 24 мая этого года в Баку состоялась презентация первого цифрового проекта тюркского мира TURKIC.World. На церемонии присутствовали руководители медиаструктур, дипломаты тюркоязычных государств, депутаты и другие гости.

Уникальное программное обеспечение дает возможность совершенствовать проект и подключать к новой цифровой платформе медиа другие тюркоязычные страны. Также доступна мобильная версия цифровой платформы, которая станет основой для ее развития и улучшения.

Целью проекта, реализуемого впервые, является создание единой коммуникационной платформы солидарности тюркского мира на основе общих исторических, религиозных, культурных ценностей и языков народов тюркоязычных стран и превращение ее контента в источник информации.