Освобожденные земли Азербайджана скоро станут примером современного производства для всего региона

Уверен, что освобожденные территории Азербайджана в самом скором времени станут примером современного производства и развития для всего региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам, сопровождавшим его в ходе визита в Азербайджан.

По его словам, на освобожденных территориях Азербайджана будет создано современное аграрное производство.

"Уверен, что освобожденные территории Азербайджана в самом скором времени станут примером современного производства и развития для всего региона. Проведены исследования по проекту "Умное село". Параллельно продолжаются работы по разминированию территорий, освобожденных от армянской оккупации. На очищенных от мин землях уже ведутся аграрные работы, развивается животноводство. Турция и Азербайджан строят свою работу на основе принципа взаимной выгоды", - сказал Эрдоган.