"Павлик Морозов в юбке": как Марго Симоньян сеет национальную ненависть в России

Ради красного словца Павлик как-то сдал отца. Эта поговорка посвящена "подвигу" пионера Павлика Морозова, который, согласно советской мифологии, поступил правильно, рассказав на суде о своем родном батюшке Тимофее Морозове, что был "кулаком". Павлику в СССР ставились памятники, его именем назывались улицы, ему посвящали стихи и рассказы, о нем снимали кино.

Российская пропагандистка армянского происхождения Марго Симоньян, являющаяся большим специалистом по распилу бюджетного бабла на провальные проекты, сама о ком скажут снимет кино. Главное - чтобы ей лично и ее семье в том выгода была. А там - хоть очередной "Крымский мост" снимай, хоть про "подвиг" Павлика Морозова. Впрочем, на сей раз Симоньян сама решила стать современным прототипом пионера Морозова.

С какого перепоя или перепугу? Дело в том, что 4 ноября вечером около ЖК "Новые Ватутинки" в Десеновском поселении Москвы несколько мужчин напали на молодого человека с ребенком. На кадрах с места происшествия видно, что сначала четверо мужчин нападают с разных сторон на парня в черной куртке, за которым стоит маленький ребенок (на вид ему не больше трех лет). Отец кричит "Я с ребенком", на что один из нападающих в нецензурной форме отвечает ему, что им все равно.

Местные жители называют нападавших уроженцами одной из республик Северного Кавказа, инцидент по их словам, произошел в районе дома № 14 по ул. Нововатутинская. Какова истинная причина драки пока неизвестно, но произошедшим занимается московский главк СКР, заведено уголовное дело о хулиганстве. Учитывая громкий резонанс этого дела, виновных скорее всего найдут и накажут по всей строгости закона.

Да, есть возмутительный факт нападения целой толпой на одного человека. Тем более, если он был с маленьким ребенком. Но, повторюсь, скорее всего виновных быстро найдут и накажут. А вот что делать с теми, кто пытается хайпануть на этом происшествии, будут ли они осуждены? Вот тут есть большие сомнения. Как минимум, касательно Марго Симоньян, которая решила высказаться по поводу случившегося в манере Павлика Морозова, к тому же, откровенно разжигая национальную ненависть.

"Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях. А в Москве, значит, не в гостях? Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин", - высказалась она в своем Telegram-канале. Сразу замечу, что не знаю, откуда у Марго такое доскональное знание предмета, который она решила затронуть.

Кто-то из кавказских мужчин, которые ее глубоко знали, испытывали проблемы с доступом в туалет в гостях, или она сама не пускала кавказцев, приходивших к ней в гости, сходить в уборную по малой или большой нужде? Не знаю. Но, позорищем, на мой взгляд, является готовность регулярно врать своим согражданам посредством СМИ, "пилить" деньги из госбюджета на пропагандистские кинопроекты, которые терпят фиаско в прокате. Это все то, чем давно уже занимается Марго, причем без тени смущения и не считая, что это неудобно. Но, все это для Марго является нормой. Ее больше тревожат кавказские мужчины. Особенно те, кто не ходит в гостях в туалет. Как говорится в таких случаях, кто на кого учился.

Но, в любом случае, смешна попытка Симоньян радоваться тому, что кому-то "покажут, кто в этом доме хозяин". Кстати, под "вам" Марго подразумевает далеко не только участников скандальной драки. Она считает, что события могут привести к тому, что в стране введут "строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро". Журналистка якобы сама прошла через все эти тяготы, когда 20 лет назад приехала в столицу из Краснодара.

"Это я вам говорю, как приезжая и лицо кавказской национальности в одном флаконе", - написала она. Ну, насчет лицо, она сделала себе комплимент. Но получается, что Симоньян разжигает межнациональную рознь, разделяя россиян на "лиц кавказской национальности" и всех остальных. Это статья УК РФ! Но вот только вряд ли кто-то применит ее к Марго.

При этом, вынужден напомнить этой даме, что нет никакой "кавказской национальности". Есть жители того или иного региона России, есть граждане той или иной страны. Есть армяне, азербайджанцы и грузины, которые не являются гражданами РФ. Им что, тоже готовится к жизни в режиме "строгача с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро"?! Кстати, уведенный из семьи гражданский муж Марго, заслуживший позорную "славу" хама и распространителя омерзительного "юмора", Тигран Кеосаян - он лицо какой национальности?

Физиономия Тиграна за версту выдает в нем, мягко говоря, не славянина. И что ему теперь делать - тоже готовится к "строгачу"? А Гарику Мартиросяну, который родился не в РФ и долго добивался получения российского гражданства? А всем сотням и тысячам армян, что валом валят в Россию из своей страны? Вот и получается, что ради красного словца Марго решила "сдать" всех, в том числе и армян. Плюнут ли ей в лицо, как это однажды уже было с Симоньян, за этот выкрутас - покажет время. Но то, что перед нами "Павлик Морозов в юбке"- совершенно очевидно.

Акпер Гасанов