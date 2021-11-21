Путин обсудил с Пашиняном реализацию трехстороннего заявления

Состоялся второй на этой неделе телефонный разговор между Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечено, что было продолжено обсуждение ситуации в регионе Южного Кавказа и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации - в контексте реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Никол Пашинян высоко оценил посреднические усилия России.