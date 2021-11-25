Спекуляции по теме Зангезурского коридора показывают слабость Пашиняна

В ночь на 10 ноября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление, фактически означающее военную капитуляцию Армении. Согласно пункту №9, в регионе разблокируются все экономические и транспортные связи. Армения обязывается гарантировать безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

В ходе онлайн-пресс-конференции Пашинян в очередной раз попытался снять с себя ответственность, заявив, что якобы "коридорной логики не существует", поскольку в заявлении не написано слово "коридор". Видимо премьер-министр Армении не знает, что фраза "беспрепятственное передвижение" в пункте №9 имеет такое же правовое значение, как слово "коридор".

Об этом в интервью Day.Az сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова.

Парламентарий напомнила, что с момента подписания трёхстороннего заявления прошёл уже год, и за этот период времени Пашинян и его команда периодически занимаются спекуляциями по теме "коридора".

"Нелепые заявления Пашиняна в связи с коридором не приносят пользы Армении. С одной стороны, премьер-министр неоднократно признавал важность открытия коммуникаций для своей страны, но, в то же время, он регулярно запоминается противоречивыми и ложными высказываниями, не выдерживающими никакой критики. Это в очередной раз показывает слабость Пашиняна в принятии жизненно важных для своего народа решений", - заявила Севиль Микаилова.

Как подчеркнула наша собеседница, материковый Азербайджан и Нахчыванская Автономная Республика соединяются через Западный Зангезур, и премьер-министр Армении должен был быть осведомлен об этом, подписывая заявление от 10 ноября.

"Сейчас не время говорить о маршруте, он уже определен. Транспортный коридор протяженностью около 40 километров станет глотком свежего воздуха для Армении, находящаяся долгие годы в блокаде из-за собственной агрессивной политики. Армения, которая лишь на бумаге является независимой страной, впервые получает шанс на открытый транспортный маршрут со своими соседями. Единственный выход Армении из экономической блокады - это открытие Зангезурского коридора", - резюмировала Севиль Микаилова.

Абдул Керимханов