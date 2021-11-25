Советские карты определяют точные границы между Азербайджаном и Арменией

Исполнился ровно год с момента подписания соглашения о прекращении военных действий в Карабахе. У руководителей трёх государств (Азербайджан, Армения и Россия) хватило мудрости подписать документ ради остановки кровопролития и перейти к мирному диалогу. Но процесс переговоров продвигается медленно, из-за чего в регионе сохраняется напряжение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила 25 ноября Председатель СФ Валентина Матвиенко в ходе двусторонней встречи на площадке МПА СНГ в Санкт-Петербурге со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Сегодня, по словам спикера верхней палаты российского парламента, главная задача - делимитация (определение) границы таким образом, чтобы ни у кого не возникало желания возобновлять боевые действия.

"Россия предложила содействие, учитывая, что карты советского периода хранятся только у нас в Министерстве обороны. Они выверенные, точные и определяют точные границы между Арменией и Азербайджаном. Вести переговоры можно уверенно на основании этих карт, и Армения, Азербайджан поддерживают такой подход <...> понимание и согласие есть, но процесс продвигается медленно. Из-за этого продолжается определённое напряжение", - заявила она.

Матвиенко подчеркнула, что РФ заинтересована в "мирном, стабильном Закавказье и мирной жизни людей" и будет делать для этого всё необходимое.

В свою очередь, Сахиба Гафарова заверила, что Азербайджан также "нацелен на мир и стабильность" в Карабахе, без которого невозможно говорить о мирном и стабильном существовании всего Южного Кавказа.

"Мы видим как расширяется мировое сообщество, и в то же время мы понимаем, что в узком значении сейчас нельзя говорить о развитии ни одной из стран нашего региона в отдельности - обязательно требуются какие-то взаимосвязи, сотрудничество. Это всё невозможно без установления мира", - заявила глава азербайджанского парламента.