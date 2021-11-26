Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня работает активно.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе двусторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Есть, к сожалению, проблемы, есть инциденты. К сожалению, до сих пор не обходится без жертв. Но мы для этого и собрались, для того, чтобы посмотреть что сделано и что нужно сделать всем для того, чтобы не только ничего подобного не возникало, а наоборот, создавались условия для успокоения ситуации и развития ситуации в регионе такого качества, которое позволяло бы людям спокойно жить, а странам развиваться", - сказал Путин.