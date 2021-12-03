https://news.day.az/politics/1411388.html В Азербайджане испытали турецкий учебный самолет Hürkuş - ФОТО
В Азербайджане испытали турецкий учебный самолет Hürkuş - ФОТО
В Азербайджане прошли испытания турецкого учебно-тренировочного самолета Hürkuş.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом написал в Twitter посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.
Отметим, что Hürkuş также будет использоваться в армиях стран НАТО.
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