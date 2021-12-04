Армения ответит за еще одну покалеченную жизнь

В начале недели в соцсетях распространилось страшное видео, сделанное на месте подрыва на армянской мине гражданского лица. Видно, как пострадавший, которому в прямом смысле слова оторвало ногу, пытается выкарабкаться с места происшествия, а двое людей, по-видимому, пришедшие на заминированную территорию вместе с ним, не могут помочь, потому что боятся двинуться с места. И что показательно - на первом плане запретительный знак, указывающий на наличие мин.

Произошло это 29 ноября на территории освобожденного села Мехтили Джебраильского района. Наступивший на мину во время проведения ремонтно-строительных работ Натиг Мамедов остался без ноги...

Как свидетельствует статистика ANAMA, 51 процент минных инцидентов на освобожденных территориях произошел во время незаконного проникновения граждан на эти территории, в 26 процентах случаев люди подрывались за пределами очищенных от мин участков. В целом, за прошедший после войны год на минах подорвались 73 мирных жителя, 49 из них получили ранения, многие стали инвалидами. 24 человека погибли.

ANAMA уже неоднократно обращалось к гражданам с призывом воздерживаться от незаконных посещений освобожденных районов, особенно тех, где существует серьезная минная угроза. Многие граждане недостаточно серьезно относятся к этому предупреждению, считая, видимо, что пронесет. Но везет не всем, как не повезло Натигу Мамедову. Хотя, если вспомнить о погибших, он еще легко отделался.

Мины это очень серьезно. Это проблема, которая тормозит широкомасштабные работы по восстановлению освобожденных территорий, забирает огромные средства, которые могли быть потрачены на реализацию многих проектов. Специалисты принимают все меры, помощь техникой, саперами, собаками-миноискателями идет из разных стран, но риск остается, и он велик.

Рассчитывать на совесть противника или на его ответственность перед выполнением требований международного законодательства не стоит. Карты минных полей с самого начала были выбраны инструментом шантажа и давления на победителя. Армения не планирует передавать Азербайджану карты, чтобы не лишить себя этого инструмента. Осуществленный обмен нескольких диверсантов на минные карты Агдама и недавняя передача азербайджанской стороне карт минных полей Зангилана и Физули себя не оправдали. Они оказались правдивыми лишь на четверть. Нет никаких гарантий, что армянская сторона предоставит точные карты, она очень заинтересована в затягивании процесса восстановления освобожденных территорий. Жалкий и подлый враг все годы оккупации знал, что не сможет удерживать захваченные земли навечно, поэтому только разрушал. А заодно начинял карабахскую землю минами, чтобы отомстить истинным хозяевам хотя бы так. Все мы помним жуткие кадры из Кяльбаджара, когда после таяния снега на склонах гор обнаружились россыпи мин, в спешке разбросанных бегущими "железными ашотами".

Армянская армия не могла справиться с Азербайджанской в открытом и честном бою, но в подобных делах нашим соседям, конечно, равных нет, тут они лидеры и чемпионы. Тотальное минирование - это единственное, что сделали армяне для "исконно армянского" Карабаха за тридцать лет. Это все, на что у них хватило таланта и возможностей. Кстати, так же они планировали заминировать и Шушу, но не успели, так как операция азербайджанского спецназа была слишком неожиданной и быстрой. Наши военные находили потом в городе штабеля предназначенных для черного дела мин.

Нужно помнить и о том, что мы имели дело не с профессиональной армией, контролируемой государством, где существует единоначалие, понимание того, что такое приказ и солдатский долг. Мы имели дело, скорее, с крупным и хорошо вооруженным бандформированием, почему-то называющим себя армией. Это дает основания сомневаться, что у ВС Армении вообще имеются точные и составленные специалистами минные карты. Возможно, эти карты составлялись только для линий обороны, мест дислокации собственных подразделений, и лишь для того, чтобы самим не попасть на мину. А мины, заложенные на так и не обжитых армянами за тридцать лет просторах Джебраильского района вряд ли где-то вообще отмечены.

За каждую потерянную из-за мин человеческую жизнь, за каждого покалеченного, потерявшего здоровье несет ответственность армянская сторона. И она за все ответит. Не будем говорить сейчас о международных нормах, потому что Армения всегда их игнорировала и продолжает игнорировать. Рано или поздно Азербайджан решит эту проблему, но в сегодняшней ситуации сами граждане должны позаботиться о своей безопасности. Возвращаясь к вышеуказанному видео, хочется еще раз обратить внимание на запретительный знак, который граждане проигнорировали. Результат был плачевным.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, офицер запаса, специалист по вооружениям Абузер Абилов:

"Ни для кого не секрет, что в течение почти тридцати лет армянские оккупационные войска минировали захваченные ими территории Азербайджана. И это касается не только 1-ой, 2-ой и 3-й уже не существующих линий обороны так называемой "НКР". Мины в больших количествах устанавливались на полях, на дорогах, в водоемах, в лесах, на территориях жизненно важной инфраструктуры. Одним словом, Карабах был и остается пока что территорией с высокой степенью минного загрязнения.

ANAMA при содействии турецких и российских специалистов после 44-дневной войны приступило к очистке освобожденных территорий. Но это дело не одного или двух месяцев. Для максимального очищения территории нужны годы. Как мы знаем, даже предоставленные армянами карты минных полей отражают лишь мизерную долю реалий.

Я допускаю, что армянская сторона намеренно предоставляет нам неточные карты. Но тут может быть и другая причина. Дело в том, что годами в армянской армии царил беспредел и бардак. Каждый полевой командир на свое усмотрение минировал территорию, не по правилам военной науки, а как вздумается. И с большой долей вероятности точных и полных карт минных полей в Карабахе просто не существует.

Отступая, оккупационные войска усугубили ситуацию, просто разбрасывая мины по полям и склонам гор, бессистемно, как попало. Конечно же, никто ничего не фиксировал. Такую картину я заснял на видео в Ходжавендском районе. Кроме того, остается много мин и неразорвавшихся боеприпасов, относящихся как к 44-дневной войне, так и к войне начала 1990-х. Эти боеприпасы и мины чрезвычайно опасны.

В местах, где территория очищена, выставляются плакаты с оповещением. На еще загрязненных минами территориях устанавливаются предупредительные знаки. Не все серьезно воспринимают эти знаки. В результате и сегодня в освобожденных районах продолжают подрываться как гражданские лица, так и военнослужащие.

Помимо граждан, желающих побыстрее увидеть свои города и села, есть и так называемые "черные искатели", сборщики черного металла. Эти лица объездными путями обходят посты, попадают на территорию и, рискуя жизнью, собирают металл и даже срезают газовые трубы. Нередко эти люди становятся жертвами мин и НБП.

Я могу понять бывших вынужденных переселенцев и других граждан, торопящихся увидеть освобожденные территории. Я понимаю их чувства, но они должны проявить терпение и дождаться разминирования территорий. Самодеятельность приводит к трагедии".

Лейла Таривердиева