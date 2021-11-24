Армения использует мины в качестве политического шантажа против Азербайджана

С освобожденных территорий пришла очередная трагическая новость - сотрудник ОАО "Азеришыг" Махир Абилов во время проведения работ в Лачине наступил на оставленную армянами противопехотную мину и остался без ноги.

За два дня до этого житель села Тапгарагоюнлу Геранбойского района Шахин Гараев подорвался на мине во время выпаса скота. Произошло это на территории, которая хотя и была прифронтовой тридцать лет, но никогда не находилась под оккупацией. Прибывшие на место специалисты выяснили, что мина была принесена сюда селевыми потоками. Инцидент очень встревожил, так как, можно сказать, открыл новую страницу в борьбе с армянской минной угрозой. Выяснилось, что армянские мины могут убивать на расстоянии. В связи с этим министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам с настоятельной просьбой быть крайне внимательными и обращать внимание на все подозрительные предметы, попадающиеся им как на освобожденных, так и расположенных поблизости территориях. Замечать и немедленно сообщать о подозрительных находках в любой ближайший полицейский участок. Житель Тапгарагоюнлу этого не сделал и в результате потерял здоровье.

Статистика подрывов на минах мирных граждан за ноябрь не утешительная. Помимо двух вышеприведенных случаев, были и другие инциденты. В Джебраиле на мине подорвался мирный житель Ханлар Асланов. Во время сельхозработ он наступил на противопехотную мину.

В Агдаме 41-летний житель села Тезекенд Заур Агаев погиб, подорвавшись на армянской мине. Он пас скот и не подозревал, что под ногами его дожидалась смерть.

Три дня назад сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Вагиф Бабаев и прапорщик Государственной пограничной службы Ренат Агабабаев подорвались на противотанковой мине в Зангиланском районе. Оба получили тяжелые ранения.

Всего с 10 ноября 2020 года по 22 ноября 2021 года из-за армянских мин погибли или получили ранения около 180 человек. В основном это мирные жители. За этот период в Карабахе были обнаружены около 27 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. В Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 10 200 противопехотных, 4 329 противотанковых мин и 12 436 неразорвавшихся боеприпасов. От мин и НБП расчищены почти 6 тысяч гектаров освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

К сожалению, ускорение работ невозможно, так как спешка в таком деле грозит новыми жертвами среди саперов и гражданских лиц. В одном только Агдамском районе за годы оккупации армянами было установлено 100 тысячах противотанковых и противопехотных мин. В июне этого года Армения передала азербайджанской стороне часть карт минных полей Агдамского района. Затем были переданы карты расположения мин в Физулинском и Зангиланском районах. Однако это не сильно повлияло на темпы работ, так как реальные армянские карты были всего на четверть. Об этом неоднократно говорил и Президент Ильхам Алиев, подчеркивая, что "достоверность переданных Арменией Азербайджану карт минных полей в Карабахе составляет всего 25 процентов". Подрывы людей на минах в Агдаме и Физули лишний раз подтверждают правоту его слов.

Впрочем, на честность армянской стороны в Азербайджане и не рассчитывали. К сожалению, нам приходится иметь дело с противником, ничего не знающим о международном праве, чести и морали. Достаточно напомнить, что, готовясь к бегству из Ханкенди, армяне заминировали в городе даже школы и детсады. Все это пришлось очищать от мин потом российским миротворцам. Но им места расположения мин были указаны, азербайджанским же специалистам приходится полагаться только на свой опыт и интуицию.

От поведения армянской стороны отчетливо несет шантажом. Мины Ереван использует в качестве орудия политического давления. Ведь всем понятно, что проблема тонального минирования является главной причиной того, что Азербайджан и через год после войны не может развернуть во всю мощь восстановительные работы на освобожденных землях. Каждый метр прокладываемых дорог, каждый кубометр земляных работ требует долгой и кропотливой работы саперов. Армения пытается воспользоваться этим фактором. Азербайджану были переданы неточные карты минных полей, потому что армяне не заинтересованы в устранении минной угрозы. Наоборот, каждый инцидент с подрывом, ранением или гибелью людей из-за заложенных ими мин встречается на ура. Будучи не в силах противостоять на поле боя, жалкий противник пытается хотя бы так потешить свое самолюбие и жажду крови.

Ситуацию с минами можно назвать и актом террора. Мины закладывались не только против армии, основной целью врага были жертвы среди гражданских лиц, тех, кто захочет в случае освобождения Карабаха вернуться на свои земли. Врагу не удалось достичь своих целей только потому, что ситуация сразу была взята под контроль, был введен особый режим посещения освобожденных территорий, приняты все меры безопасности. В первые месяцы было немало попыток бывших вынужденных переселенцев посетить свои, пусть и разрушенные села, увидеть руины своих домов, коснуться родной земли. Нередко это заканчивалось трагедией. Но сегодня таких инцидентов стало меньше. Люди поняли, что в сложившейся ситуации им нужно набраться терпения и не мешать соответствующим структурам решать проблему. В конце концов, прождав этого дня более четверти века, обидно погибнуть на мине, когда твой дом уже освобожден.

Азербайджан не устает поднимать вопрос минного шантажа Армении перед международными организациями и правозащитными структурами. Те делают какие-то заявления, но нечеткие, излишне мягкие и примирительные, в то время как проблема требует жесткой реакции. Тем более, что международное право дает для этого все основания.

Армяне очень любят вспоминать о Женевской конвенции, подстраивая пункты документа под себя и одновременно грубо нарушая его нормы. Давайте посмотрим, что гласит международное право касательно мин. Мы уже говорили об этом в наших расследованиях, но есть необходимость повторить еще раз.

В 1980 году в Женеве была принята Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. Протокол II (Протокол о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств) к вышеуказанной женевской Конвенции главит следующее.

"Статья 7. Регистрация и предание гласности сведений о расположении минных полей, мин и мин-ловушек

1. Стороны в конфликте регистрируют расположение:

а) всех предварительно запланированных минных полей, установленных ими; и

b) всех районов, в которых они в широких масштабах и в соответствии с предварительным планом использовали мины-ловушки.

2. Стороны стремятся обеспечить регистрацию расположения всех других минных полей, мин и мин-ловушек, которые они разместили или установили.

3. Все такие регистрационные документы подлежат хранению сторонами, которые:

а) незамедлительно после прекращения активных военных действий:

i) принимают все необходимые и соответствующие меры, включая использование таких регистрационных документов, для защиты гражданских лиц от опасности минных полей, мин и мин-ловушек; либо

ii) в случаях, когда вооруженные силы ни одной из сторон не находятся на территории противной стороны, предоставляют друг другу и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций всю имеющуюся в их распоряжении информацию о расположении минных полей, мин и мин-ловушек на территории противной стороны; либо

iii) после того, как имел место полный вывод вооруженных сил сторон с территории противной стороны, предоставляют противной стороне и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций всю имеющуюся в их распоряжении информацию о расположении минных полей, мин и мин-ловушек на территории противной стороны;

b) в случае, когда силы или миссия Организации Объединенных Наций осуществляют свои функции в каком-либо районе, предоставляют ответственному лицу, упомянутому в статье 8, такую информацию, какая требуется согласно этой статье;

с) когда это возможно, по взаимной договоренности предусматривают предание гласности информации о расположении минных полей, мин и мин-ловушек, в частности, в соглашениях, регулирующих прекращение военных действий".

Как видим, все правила поведения сторон военного конфликта в вопросе мин четко и ясно прописаны. Что из вышесказанного выполняет Армения? Ничего. А что предпринимают в ее отношении в связи с грубыми нарушениями и игнором соответствующие международные инстанции и "демократический мир"? Тоже ничего.

Таким образом, мы становимся свидетелями очередного факта, доказывающего бессмысленность существования международных гуманитарных форматов. Эти структуры обложились принятыми для галочки документами, которые никогда и нигде не работают, и почивают на лаврах.

У международного права и его проводников, уже неоднократно дискредитировавших себя в глазах азербайджанского народа, сейчас есть шанс исправить эту ситуацию. Армения обязана передать нам карты минных полей, и это требование должно быть поставлено перед ней очень жестко, без сглаживания углов и увязки проблемы с какими-то другими вопросами.

Хотя, если говорить откровенно, в Азербайджане ни на что такое не рассчитывают и понимают, что проблему армянских мин ему придется решать так же самому, без подключения международного права, как это было с освобождением оккупированных Арменией территорий. А гибель невинных людей в мирное время пусть остается на совести тех структур, для кого международное право всего лишь инструмент давления и шантажа. И тут они с Арменией ой как похожи.

Лейла Таривердиева