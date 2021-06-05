Армения должна ответить за гибель журналистов в Кельбаджаре

Сегодняшние трагические события в Кельбаджаре, где на мине подорвались журналисты, лишний раз показывают всю сущность Армении как страны, где героизируют фашистов и пропагандируют превосходство над другими народами и странами.

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам, журналист-расследователь Евгений Михайлов, комментируя гибель в Кельбаджаре при подрыве мины троих лиц, в том числе двоих журналистов.

Напомним, что 4 июня около 11 часов автомобиль с сотрудниками телевизионных каналов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район для исполнения служебных обязанностей, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района. В результате погибли три человека - оператор телеканала Az TV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства "АЗЕРТАДЖ" Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. 4 человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как заявил Михайлов, неисполнение армянской стороной требований о предоставлении карт минных полей доказывает, что Ереван не готов к миру, что бы он не заявлял официально. В случившемся виновата армянская военщина и политика Армении, которая до сих пор не предоставила карты расположения минных полей и до сих пор пытается запускать диверсантов на освобожденные территории.

"Соболезную семьям погибших. Это большая трагедия, на которую должен отреагировать весь мир. Армения продолжает оставаться страной с нестабильной государственностью, чреватой проблемами для региона. Не знаю, что нужно сделать, чтобы она начала соблюдать нормы международного права. Всем журналистам мира после этой трагедии необходимо совместно потребовать от Еревана передать карты минных полей и прекратить эскалацию ситуации. Требование о предоставлении карт минных полей содержится в условиях мирных договоренностей, достигнутых при участии России в ноябре 2020 года по итогам 44-дневной войны. Необходимо принять жесткие меры на международном уровне, вплоть до санкционной политики, сделать заявления с требованием разбирательства произошедшего международной комиссией, в которую войдут страны-гаранты переговорного процесса. Считаю что международные журналистские организации должны высказать свое мнение о произошедшем, осудить армянскую сторону и потребовать наказать виновников трагедии", - подчеркнул Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева