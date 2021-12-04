Растет раздражение России из-за отказа Пашиняна выполнять сочинские договоренности

Неожиданно резкий демарш российского МИДа, адресованный спикеру парламента Армении, на самом деле относится не только и не столько к Алену Симоняну, а отражает растущее раздражение Москвы недоговороспособностью режима Пашиняна и его отказом выполнять те договоренности, которые были достигнуты на недавнем саммите в Сочи.

Как передает Day.Az, об этом в своем Телеграм-канале написал известный российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Российский эксперт подчеркнул, что ожидания России относительно конструктивной позиции Еревана в очередной раз не оправдались.

"А это все означает, что стабильности на Южном Кавказе ожидать не приходится. Ереван, очевидно, продолжит практику вооруженных провокаций против Азербайджана. Более того - в регион, стараясь отодвинуть Россию, при помощи Армении упорно лезут США и Евросоюз с пашиняновскими друзьями из Вашингтона, Брюсселя и Парижа.

Москва внимательно следит за подготовкой к предстоящему Брюссельскому саммиту, на который Пашинян и его соросовская команда возлагают особые надежды. Что же касается отношения РФ к нынешнему политическому режиму в Ереване, то оно вполне отражается известной истиной "Единожды предавшему - веры нет"", - написал Игорь Коротченко.