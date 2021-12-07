https://news.day.az/politics/1412885.html Азербайджан вновь победил Армению - теперь в Международном суде ООН
Азербайджан вновь победил Армению - теперь в Международном суде ООН
Международный суд в Гааге отклонил требования Армении против Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Иск "о немедленном возвращении военнопленных", который являлся основным требованием и целью Армении, отклонен.
Суд также отклонил иск Армении о закрытии Парка военных трофеев.
Кроме того, требование Армении о проведении азербайджанской стороной расследования военных преступлений отклонено.
Отклонение иска армян по этим трем вопросам связано со своевременным и обоснованным представлением азербайджанской стороной в суд доказательств.
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