Азербайджан вновь победил Армению

- теперь в Международном суде ООН

Международный суд в Гааге отклонил требования Армении против Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Иск "о немедленном возвращении военнопленных", который являлся основным требованием и целью Армении, отклонен.

Суд также отклонил иск Армении о закрытии Парка военных трофеев.

Кроме того, требование Армении о проведении азербайджанской стороной расследования военных преступлений отклонено.

Отклонение иска армян по этим трем вопросам связано со своевременным и обоснованным представлением азербайджанской стороной в суд доказательств.