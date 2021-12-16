НАТО должно оказать давление на Армению для немедленного открытия Зангезурского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев разработал образцовую политику национальной безопасности, в рамках которой Азербайджан поддерживает тесное сотрудничество с Россией, сохраняя при этом стратегическое партнерство с североатлантическим альянсом. Благодаря тесному партнерству с правительством Азербайджана НАТО приобрел больше рычагов геополитического влияния в мире.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс, комментируя итоги состоявшейся в Брюсселе совместной пресс-конференции Президента Ильхама Алиева и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Несмотря на отсутствие Азербайджана в НАТО, страна является одним из ключевых внеблоковых партнёров организации. Кроме того, в НАТО высоко оценивают военную стратегию Баку, которая осенью прошлого года привела к Победе во второй карабахской войне. Азербайджанская разведка также должна входить в число приоритетных вопросов для изучения военного руководства альянса", - считает наш собеседник.

По его словам, за долгие годы сотрудничества Азербайджан доказал, что является надежным партнером НАТО, однако в альянсе не всегда отвечали взаимностью.

"Иногда Брюссель недооценивал роль Баку в обеспечении региональной безопасности. Когда ВС Азербайджана освобождали свои территории от армянских оккупантов, НАТО не проявил особой активности в этом вопросе, хотя должен был приветствовать окончание застарелого конфликта", - отметил он.

Комментируя заявление Президента Ильхама Алиева о Зангезурском коридоре, наш собеседник подчеркнул необходимость немедленного открытия Зангезурского коридора, что улучшит благополучие всех жителей Южного Кавказа.

"В то время как Армения свободно пользуется Лачинским коридором, Ереван создает искусственные препоны для открытия Зангезурского коридора, выдвигая неприемлемые уловия. В этом важном вопросе НАТО до сегодняшнего дня так и не выступил с четким заявлением, не выразил политическую поддержку проекту, который гарантировал бы территориальную связь между Нахчыванской Автономной Республикой и материковой частью Азербайджана, а также способствовал большей экономической интеграции на Южном Кавказе. Возникает вопрос, почему регион Южного Кавказа не привлекает геополитический интерес для руководства НАТО? Альянс должен пересмотреть свою позицию в этом вопросе и оказать давление на Армению для скорейшего открытия Зангезурского коридора", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов