https://news.day.az/officialchronicle/1415670.html В Брюсселе состоялась совместная пресс-конференция Президента Ильхама Алиева и генсека НАТО Йенса Столтенберга - ФОТО
В Брюсселе состоялась совместная пресс-конференция Президента Ильхама Алиева и генсека НАТО Йенса Столтенберга - ФОТО
14 декабря в Брюсселе состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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