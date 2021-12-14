В Брюсселе состоялась совместная пресс-конференция Президента Ильхама Алиева и генсека НАТО Йенса Столтенберга

14 декабря в Брюсселе состоялась совместная пресс-конференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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