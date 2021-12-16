Правда от Ильхама Алиева: о провокациях Армении и росте важности Азербайджана для Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев является очень интересным собеседником для ведущих мировых СМИ и их читателей. Свой блестящий талант полемиста, способного давать исчерпывающие ответы на самые жесткие, а порой и откровенно провокационные вопросы зарубежных журналистов, он продемонстрировал в ходе 44-дневной войны.

Глава государства дал десятки интервью самым разным иностранным СМИ. Особо ярким, по признанию политиков, политологов и журналистов из-за рубежа, получилось вышедшее 6 ноября прошлого года интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу BBC News. Оно вызвало огромный резонанс в мире. Особое внимание пользователи сети уделили фрагменту, где на обвинения журналистки о якобы "существующей цензуре" и "притеснении оппозиции", глава нашего государства спокойно, на прекрасном английском, аргументировано указал на те самые "двойные стандарты" Запада.

Именно поэтому, закономерным был интерес испанской газеты El Pais к личности руководителю самой успешной страны Южного Кавказа. Азербайджан, прочно закрепивший за собой статус регионального политического, экономического и военного лидера, интересен всему миру в качестве государства, сумевшего одержать победу в 44-дневной войне. Причем, сделав это несмотря на давление, которое пытались оказать на нашу страну США и Франция, понимавшие, что триумф Азербайджана сделает бессмысленным дальнейшее существование Минской группы ОБСЕ.

Да, это была великая победа. Она умножила на ноль многие армянские мифы, включая такой смехотворный, как миф о "непобедимости" армянской армии. Весь мир увидел практически ежедневные "стратегические отступления" армии "непобедимых", в рядах которых по итогу оказалось аж 10.000 дезертиров. Естественно, что такое поражение, такая наглядная демонстрация катастрофической глупости мифов, которыми десятилетиями пичкали армян, не могла не сказаться на обществе соседней страны. Оно испытывает некую сублимацию комплексов неполноценности в манию величия. Что, в свою очередь, рождает новые мифы. Например, о возможности "военного реванша". Беру это словосочетание в кавычки потому, что в реальности правильнее было бы говорить о торжестве справедливости. Азербайджан не захватывал пятой части территории Армении, не держал их почти три десятка лет под оккупацией, игнорируя резолюции ООН. Все было с точностью до наоборот. И Президент Азербайджана Ильхам Алиев в привычной для себя уверенной манере довел правду до журналиста испанской газеты El Pais, а через него, до простых граждан этой европейской страны.

Глава нашего государства четко указал на то, что Азербайджан восстановил справедливость, освободив свои ранее оккупированные территории и установив в регионе новый статус-кво, с которым вынуждены считаться все. В первую очередь, Армения, премьер-министр которой является подписантом трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Это был вынужденный шаг Никола Пашиняна, который и сам не раз в том признавался, объясняя это попыткой спасти остатки армянской армии от окончательного разгрома.

Но, по прошествии времени, стремясь удержать власть, он пытается совершать разнообразные "финты ушами", надеясь избежать выполнения обязательств, вынужденно взятых на себя Арменией. Отсюда и рост числа провокаций с армянской стороны. Позиция Азербайджана иная. Наша страна считает войну законченной, армяно-азербайджанский конфликт завершенным. Вопрос "статуса Нагорного Карабаха" снят с повестки дня раз и навсегда.

И это подтверждают поздравления в адрес нашей страны в связи с годовщиной победы в 44-дневной войне, звучащие даже от стран-членов ОДКБ, в состав которой входит Армения и не входит Азербайджан. Территориальную целостность Азербайджана громко и в очередной раз признало НАТО. Армения снова осталась в одиночестве, вооруженная лишь опытом разного рода провокаций.

О них Президент Азербайджана подробно рассказал журналисту испанской газеты, благодаря чему общественность Испании услышала правду, состоящую, в том числе и в том, что с первых же дней после окончания 44-дневной войны, Азербайджан предложил Армении начать работу по демаркации границ и создать совместную рабочую группу по делимитации и прояснить все территориальные споры.

Увы, армянская сторона в ответ выбрала путь провокаций, в результате которых в азербайджанский плен попали армянские военнослужащие. Глава нашего государства напомнил, что в середине ноября более 30 армянских военнослужащих были задержаны в ходе военной провокации на границе Азербайджана и Армении. Один из них был ранен, и наши врачи позаботились о нем, ему сделали операцию, и как только он выздоровел, мы его вернули.

Еще 10 членов из этой группы были возвращены Еревану и многие из них оказались в заключении в Армении. Да, такой вот парадокс, о которым полезно было узнать испанцам. Полезным для них было и данное президентом Азербайджана разъяснение о разнице между армянскими военнослужащими и армянскими же диверсантами. Глава государства четко указал, что те армянские военные, кто совершал преступления в отношении азербайджанского народа, предстали перед судом и осуждены.

А недовольство РА по этому счету никакого не волнует. Тем более, что буквально на днях Международный суд ООН не удовлетворил главный иск Армении против Азербайджана "о немедленном возвращении военнопленных". Вся эта информация, безусловно, будет полезна для интересующихся политикой испанцев. Они увидели, на чьей стороне правда, кто в реальности стремится к установлению долгосрочного мира в регионе, а кто осуществляет бессмысленные провокации, воспитывая новые поколения своих граждан во лжи и ненависти к соседям.

Помимо этого, благодаря интервью Президента Азербайджана газете El Pais, испанцы, да и не только они, смогли подробнее узнать о главенствующем положении нашей страны в регионе, а также о ее важной роли в обеспечении энергетической безопасности Европы. В 2023 году Азербайджан планирует экспортировать в ЕС 11 миллиардов кубометров газа.Что, наряду с иными, уже успешно осуществляемыми поставками азербайджанской нефти, например в Италию, является очередным доказательством увеличения значимости нашей страны для всего Старого Света.

Сильный, динамично развивающийся, генерирующий и добивающийся реализации самые амбициозные транспортные проекты Азербайджан давно зарекомендовал себя в мире в качестве надежного партнера. Сильного и способного добиваться достижения любых, в том числе и казавшихся некогда фантастическими, планов. Уверен, что после интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева газете El Pais , в этом убедилось огромное число испанцев и жителей самых разных стран мира.

Акпер Гасанов