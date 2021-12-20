В Одессе отмечен день солидарности азербайджанцев

Состоялась встреча с азербайджанцами, проживающими в Одесской области Украины. C участием представителей местных органов исполнительной власти было отмечено 31 Декабря - День солидарности азербайджанцев мира.

Во встрече с общиной приняли участие находящиеся с визитом в Украине сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД), более 60 наших соотечественников, проживающих в различных городах Одесской области, а также сопредседатель Рады азербайджанцев Украины (РАУ) Хикмет Гаджиев, генеральный секретарь Джейхун Мамедов и другие представители. Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Госкомитета, после исполнения государственных гимнов Азербайджана и Украины минутой молчания была почтена память наших шехидов, погибших за освобождение Карабаха.

Затем руководитель Аппарата Государственного комитета по работе с диаспорой Дашгын Раджабли в своем выступлении рассказал о деятельности азербайджанской диаспоры, координационных советов и домов Азербайджана во время Отечественной войны, а также в первую годовщину нашей Победы. Он отметил, что наши общины за рубежом при координировании Государственного комитета организовали в течение 44 дней в десятках стран около 200 мероприятий, в том числе 100 митингов и акций. В зарубежных средствах массовой информации опубликовано более 500 статей. Подчеркнув, что при поддержке Государственного комитета были организованы поездки известных представителей зарубежных медиа в Карабах, наших соотечественников за рубежом в Шушу, руководитель Аппарата, завершая выступление, поздравил соотечественников с наступающим Днем солидарности и пожелал нашей диаспоре успехов.

Руководитель Общественной организации "Одесская диаспора азербайджанцев "Бирлик" Ровшан Гулиев от имени общины поблагодарил Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, подарившего нам великую Победу, пожелал упокоения душ всех шехидов и здоровья нашим гази. Констатировав, что соотечественники за рубежом с чувством большой гордости отметили Победу, руководитель организации выразил готовность еще больше укреплять единство и сделать все возможное во имя развития нашей диаспоры.

Высоко оценив деятельность азербайджанской диаспоры в Украине, заведующий I Территориальным отделом Государственного комитета Руслан Гулиев отметил, что диаспорские организации, организовавшие многочисленные поездки членов Верховной Рады Украины в Азербайджан, сыграли большую роль в пропаганде карабахских реалий, а общества в Одессе после создания Рады азербайджанцев Украины внесли свой вклад в эти процессы, создав организацию "Бирлик" и Дом Азербайджана в Одессе. Сотрудник ГКРД с сожалением констатировал, что, наряду со всем этим, в Украине все еще существуют силы, выступающие против консолидации азербайджанской диаспоры, и с уверенностью подчеркнул, что им не удастся добиться своей цели.

Выступивший затем сопредседатель РАУ Хикмет Джавадов, коснувшись задач, стоящих перед азербайджанской диаспорой после Победы в Карабахе, отметил важность проведения большей работы, направленной на защиту прав наших соотечественников в Украине, предотвращение криминального и другого давления на представителей диаспоры, оказание поддержки молодежи, повышение активности на выборах. Подчеркнув поддержку Азербайджанского государства, Государственного комитета по работе с диаспорой и местных государственных структур в деле развития диаспоры, сопредседатель РАУ одновременно констатировал важность укрепления единства и солидарности между организациями.

На встрече был представлен видеоотчет, отражающий деятельность Государственного комитета по работе с диаспорой.

Затем состоялось торжественное мероприятие, посвященное 31 декабря - Дню солидарности азербайджанцев мира. Группа активистов диаспоры была награждена почетными грамотами за заслуги в деле консолидации азербайджанских обществ в Одессе, развития диаспоры.

B праздничном мероприятии приняли участие генеральный консул Турции в Одессе Бирей Йылмазсой, помощник губернатора Одесской области, гагауз по национальности Юрий Димчоглу, депутат городского совета Александр Шеремет, начальник Управления культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова, представители азербайджанской общины, в том числе предприниматели и другие члены. Выступавшие гости говорили о вкладе азербайджанской общины в развитие Одессы и поздравили наших соотечественников с праздником солидарности.

Отрывки из репертуара известных азербайджанских музыкантов, исполненные на праздничном мероприятии проживающим в Украине молодым певцом Вагифом Нагиевым, были встречены с большим интересом. На церемонии были показаны видеокадры с проведенного в Шуше фестиваля "Xaры Бюльбюль".