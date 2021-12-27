Незаконный визит в Ханкенди Валери Пекресс не соответствует политике Франции

Незаконный визит в Ханкенди главы французского региона Иль-де-Франс, кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Валери Пекресс не соответствует политике Франции.

Об этом сказал в понедельник депутат Солтан Мамедов на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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