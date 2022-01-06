Бравирование цинизмом и глупостью: Али Керимли в привычной ипостаси

Автор: Акпер Гасанов

Это подлость и глупость. Это сублимация комплекса неполноценности в манию величия. Это попытка сравнить несравнимое,. Можно продолжать и далее, но уже сказанного достаточно, чтобы понять суть нынешних действий председателя ПНФА Али Керимли. Он радуется событиям в Казахстане. Открыто, со своей страницы в Фейсбук, выражая поддержку тем, кто по сути , совершает уголовно наказуемое преступление, именуемое попыткой насильственного свержения власти.

Поразительно, но так ведет себя тот, кто кичится дипломом юрфака БГУ. Тут два вывода из происходящего. Либо Керимли просто неуч, обладающий дипломом. Такое, увы, в нашей стране имеет место быть. Либо же он циник, понимающий провокационную и лживую суть всего написанного, но играющий по давно и по пунктам расписанным для него правилам.

"Казахстан уже не будет прежним", "казахский народ показал свою силу" пишет он. Попутно выставляя видео массовых акций протеста в РК, но выдавая все это за плод деятельности тамошней оппозиции. Реальность же, конечно, иная. Протесты в Казахстане начались и продолжаются без участия тамошних лидеров оппозиции. Едва ли не главный казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов давно уже проживает во Франции, ибо в РК он заочно приговорён к пожизненному заключению за организацию убийства.

Аблязов пытается выдать себя за организатора протестов в РК. Его мотивы более, чем понятны. Чего не скажешь про Али Керимли. Какие выгоды планирует он извлечь, радуясь происходящему не где-нибудь, а в Казахстане, который является дружественным Азербайджану государством, которое всегда открыто поддерживало суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Состоя, замечу, в ТС, ЕАЭС и ОДКБ, где членствует также и Армения.

Разве можно через все это перешагивать, все это забывать? Разве можно игнорировать то, что Организация Тюркских Государств была создана при активном участии РК и лично Нурсултана Назарбаева?! Я просто напомню, что в октябре 1992 года, по инициативе тогдашнего президента Турецкой Республики Тургута Озала, в Анкаре состоялся первый "Саммит тюркоязычных государств".

Именно там и тогда было объявлено о налаживании политического и экономического единства. А 12 июля 1993 года в тогдашней столице Казахстана Алма-Ате было подписано соглашение о создании Международной организации тюркской культуры. Как можно забыть обо всем этом?! Как можно забыть также о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Победы - 8 ноября?!

"Сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с национальным праздником, знаменующим восстановление территориальной целостности Азербайджана в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюциями Совета Безопасности ООН. Эта знаменательная дата навсегда вписана в славную летопись Азербайджанской Республики как символ единства, стойкости, несгибаемой воли Вашего народа во имя укрепления государственности и суверенитета страны", - говорилось в поздравлении, опубликованном на сайте главы нашего государства.

Это были слова истинного друга Азербайджана, возглавляющего братскую страну, в которой происходят поистине трагические события. К счастью, пока обошлось без погибших. Но именно этого, большой крови и хаоса, жаждут те, кто не желает добра и счастья Казахстану. Со всей ответственностью заявляю, что Али Керимли - из их числа. Он выступает в роли примитивного провокатора. Примитивного, ибо его призывы имеют нулевое влияние на события в РК. Провокатором, ибо он,не опубликовал ни одного пожелания мирного, бескровного урегулирования ситуации в Казахстане.

С другой стороны, мы же видели радость Али Керимли и прочих "радикалов" после того, как "революции" совершались в Грузии и Украине. Прекрасно помню, как в свое время Керимли расхаживал в оранжевом галстуке, с оранжевым шарфом, намекая столь примитивным образом на свою близость к силам, которые осуществили "оранжевую революцию" в Украине.

Прошли годы и теперь мы видим, как Виктор Ющенко, ставший президентом Украины в результате "оранжевой революции", регулярно посещает Баку, восторгается победой Азербайджана в 44-дневной войне, темпами развития нашей страны, подчеркивая исключительную роль в этом Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Тоже самое можно сказать и про экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, еще одного триумфатора "бархатной революции", который всегда ставил всем в пример , как блестящего политика, именно главу нашей страны Ильхама Алиева.

При этом, так уж случилось, но все эти революции не принесли ничего хорошего Украине и Грузии. Эти страны увеличили свою зависимость от Запада, при этом потеряв часть своих территорий. Чем все закончится для Казахстана покажет время. Но только циник может радоваться происходящему ныне в этой стране. Такой, как Али Керимли.

Который радовался и приходу к власти в Армении Никола Пашиняна. Примитивный манипулятор Али-бей , каждый раз, когда где-то происходят события, аналогичные нынешним казахстанским, старается напомнить о себе. При этом, он не может не понимать, что Азербайджан является слишком сильным, успешным государством, которое решило свою важнейшую историческую задачу, победив в 44-дневной войне.

Керимли воспринял эту нашу победу, как личную трагедию. Потому, что никто и никогда отныне не сможет составить конкуренцию Президенту Ильхаму Алиеву, с именем которого связано возвращение Шуши, семи ранее оккупированных районов нашей страны. С его же именем связано осуществление целого ряда проектов, которые принесли и еще принесут пользу Азербайджану, нашему народу. С его именем связано восстановление освобожденных территорий и, я уверен, реализация проекта Зангезурского коридора.

А что имеет в активе Али Керимли? Ровным счетом ничего. Его "потолок"- надувание щек, виртуальная активность, готовность браться за освещение любой проблемы в привычном для себя ключе популиста. Так, мы все уже увидели презентацию Али-бея в роли агронома, "специалиста" в области посева и сбора зерновых. Да, он решил поспекулировать на теме выросших цен на хлеб. Тот факт, что аналогичные процессы идут во многих странах мира, он не упоминает.

А тем временем, к примеру, по данным Министерства сельского хозяйства Республики Хорватия, в октябре этого года по сравнению с сентябрем-октябрем 2020 года цена на зерно выросла на 52%. Такова реальность. Отрицая которую Керимли ставит себя в привычное положение популиста, циника, манипулятора и лжеца. Который теперь радуется новостям о погромах в Казахстане. Который видит себя по одну сторону баррикад с Николом Пашиняном, являющим собой яркий типаж лузера и популиста, который вверг свою страну в войну, проиграл ее, сделав жертвами своей глупости и амбиций тысячи и тысячи молодых армян и азербайджанцев.