Ложь, цинизм и тюркофобия: как Марго Симоньян оскорбляет Казахстан

Автор: Акпер Гасанов

Миротворческие силы ОДКБ уже направлены в Казахстан, где который уже день имеют место протесты. Начались они, напомню, с недовольства граждан РК двукратным повышением цен на сжиженный газ. Увы, социально-экономические требования в итоге переросли в политические. Не обошлось без погромов. Крушились магазины, применялось насилие в отношении представителей полиции.

Ситуация, к сожалению, стала неконтролируемой и президент РК Токаев обратился за помощью в ОДКБ. Этому обстоятельству очень рада главный редактор российского новостного агентства Sputnik, давно уже нерукопожатная пропагандистка Маргарита Симоньян. Эта дама никогда не скрывала своей тюркофобии. Пропаганда мифического "геноцида армян" на базе рассказов собственной бабушки - привычная работа для Марго.

И очевидно, что она просто счастлива от возможности выпятить свою тюркофобию в момент настоящей трагедии, которая творится в Казахстане - самом большом по территории мусульманском государстве, важном члене Организации Тюркских Государств. Симоньян открыто пишет, что ОДКБ, а она уже решила рассуждать даже не от имени руководства РФ, а от имени целой ОДКБ, должна помочь Казахстану, поставив перед этой страной ряд условий.

"Крым - признать, кириллицу - вернуть, русский язык - второй государственный, как в Киргизии оставить в покое русские школы и не врать Начальнику, что и так так, выгнать антироссийские НКО, внятная братская внутренняя политика, исключающая игры с нациками", загибала пальцы Марго. "Ибо неча", так "высоко интеллектуально" она "аргументировала" требования, которые носят оскорбительный для Казахстана и его граждан, вне зависимости от их политических предпочтений, характер. Потому, что Симоньян имеет наглость указывать Казахстану, какую внешнюю и внутреннюю политику ему проводить. Она предлагает изменить Конституцию независимого государства. Она ведет себя, как надзиратель в тюрьме или в концлагере. Но это еще не все.

"Лет дцать назад в Нью-Йорке, на типичной нью-йоркской вечеринке, где никто никого не знает, познакомилась я с одной казашкой, умницей и красавицей. Она в Нью-Йорке училась, но не как я - на деньги американской госпрограммы, - а на казахстанские деньги. И это меня изумило. Она рассказала, что Назарбаев ежегодно отправляет учиться в США пять тысяч лучших выпускников школ с единственным условием - чтобы они вернулись обратно. Я тогда уже понимала, что Америка учит нас не по доброте душевной, а чтобы мы вернулись и перекраивали Родненькую по ее, Америки, образу и подобию. И уже понимала, что в этом я ее, Америку, кажется, перехитрю. Но вот в чем была хитрость казахов за госсчет обучать потенциальную пятую колонну, я так и не поняла.Пять тысяч. Ежегодно. Своими руками", написала она в Телеграме (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Перед нами - письменное доказательство глубокой, выплеснувшейся наружу глупости Марго и ее ненависти ко всему прогрессивному, что делалось в Казахстане, в этом тюркском государстве. Уверен, что Симоньян понимает смысл действий Назарбаева, который тратил огромные средства на формирование новой казахстанской политической и интеллектуальной элиты. Она извращает и опошляет смысл этого шага, она просто нагло лжет, оскорбляя огромное количество казахстанских выпускников ведущих мировых вузов.

Непонятно, куда она, в таком случае, предлагает ехать учиться прогрессивной, талантливой молодежи? Часом, не в Кубанский ли государственный университет, где Симоньян грызла гранит науки?! Но, образно говоря, никто, имеющий возможность купить последнюю модель "Мерседеса", не будет покупать "Ладу-Калину". А ведь именно это и предлагает Марго!

Родившаяся в российской провинции, в Краснодарском крае, в семье мастера по ремонту холодильников и продавщицы цветов, она, как видим имеет неистребимые комплексы по отношению к жителям больших городов, которые получают образование в лучших вузах мира. При этом, она не хочет вспоминать свое школьное прошлое, которому вполне можно дать ту же провокационную трактовку, что является излюбленным оружием Марго.

Дело в том, что в десятом классе для совершенствования английского языка в течение одного года она жила в американской семье в городе Бристоле[en] (штат Нью-Гемпшир, США) по программе обмена Future Leaders Exchange. Можно этот эпизод трактовать, как доказательство того, что сама Симоньян также является ярким представителем "пятой колонны", американского засланца? Можно. Но лишь в том случае, если ты Марго Симоньян - символ лжи и лицемерия, брызгающий ненавистью ко всем, на кого тебе укажут кураторы. Денег это может принести много, но еще больше это принесет презрения. Везде. Начиная от Украины и заканчивая странами Прибалтики. Теперь, подозреваю, и в Казахстане.