Азербайджан передал миротворцам заблудившегося армянина

13 января около 16:00 часов на лачинском участке азербайджано-армянской государственной границы был задержан мужчина по имени Сурик Матевосян, который заблудившись, пересек азербайджанскую границу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, С.Матевосян передан российским миротворцам.