https://news.day.az/politics/1426547.html Азербайджан передал миротворцам заблудившегося армянина
Азербайджан передал миротворцам заблудившегося армянина
13 января около 16:00 часов на лачинском участке азербайджано-армянской государственной границы был задержан мужчина по имени Сурик Матевосян, который заблудившись, пересек азербайджанскую границу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, С.Матевосян передан российским миротворцам.
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